Захарова посоветовала подарить Бербок карту, учебник истории и жвачку

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет втянуть НАТО в войну, и поэтому отказывается от переговоров по Украине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ей подучить историю, чтобы не позориться во время публичных выступлений.
Российский дипломат напомнила, что это не Россия окружила НАТО своими базами, а как раз наоборот. Североатлантический альянс неуклонно расширяется на восток по всему периметру России, подчеркнула она.
«Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — с иронией сказала Захарова.
В Москве весьма обеспокоены участившимися заявлениями западных политиков о неизбежности прямого военного столкновения России и НАТО. В Кремле не раз заявляли, что Россия никому не угрожает и всегда готова к диалогу, если Североатлантический блок откажется от курса на милитаризацию Европы.
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«Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — с иронией сказала Захарова.
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Александр Бойцов