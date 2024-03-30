Захарова посоветовала подарить Бербок карту, учебник истории и жвачку

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет втянуть НАТО в войну, и поэтому отказывается от переговоров по Украине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ей подучить историю, чтобы не позориться во время публичных выступлений.