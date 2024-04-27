«Бесполезно»: американский экс-подполковник о новой помощи США

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Новая помощь Украине не поможет Соединенным Штатам добиться победы над Россией, заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
Эксперт отметил, что новый пакет помощи США не заменит убитых или раненых украинских солдат.
Офицер также отметил, что на обучение американских операторов оружия уйдут годы.
Ранее Дэниел Дэвис выразил мнение, что решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта.
24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам. Согласно проекту, Киев получит помощь в размере около 61 миллиарда долларов США в виде боеприпасов, ракет, бронетехники, транспортных самолетов и поставок стрелкового оружия.
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«Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?» – задался вопросом Дэвис.
Офицер также отметил, что на обучение американских операторов оружия уйдут годы.
Ранее Дэниел Дэвис выразил мнение, что решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта.
24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам. Согласно проекту, Киев получит помощь в размере около 61 миллиарда долларов США в виде боеприпасов, ракет, бронетехники, транспортных самолетов и поставок стрелкового оружия.
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Александр Климов