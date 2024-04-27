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Украине предоставят очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн

Австралия предоставит помощь Украине еще на $100 млн
27 апреля 2024, 18:32
Фото: iStock/husayno

Фото: iStock/husayno

Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Об этом сообщил глава австралийского Минобороны, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз во Львове в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам министра, $50 млн из них пойдут на закупки систем ПВО малой дальности, а $30 млн на покупку дронов. Он отметил, что остальное будет потрачено на различные товары — от надувных лодок до шлемов и ботинок. Кроме того, Украине предоставят высокоточные боеприпасы класса «воздух — земля».

Марлз подчеркнул, что Австралия готова и дальше помогать Украине.



Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
Сербскому добровольцу СВО Йокичу оформляют временное убежище в России
27 апреля 2024, 18:25

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который столкнулся с угрозой депортации и тюремного заключения на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России.
В своем telegram-канале он отметил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство.

Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и боях на угледарском направлении, где получил ранение.

Он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя».

Однако, по словам Хинштейна, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что он подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.

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Американская лётчица оценила используемую Россией военную технику
Лётчица ВМС США Таннехилл: ВС РФ используют на Украине высококлассную технику
27 апреля 2024, 18:23

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Способов обнаружить истребители F-16 существует великое множество, а российские военные на Украине используют современную высококлассную технику. Об этом заявила бывшая лётчица ВМС США Брин Таннехилл.
Таким образом она прокомментировала планируемую поставку Киеву американских истребителей. Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее использовались эти самолёты, не обладали таким уровнем подготовки и технической оснащённости, как Вооружённые силы РФ.

Первыми предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16 согласились Нидерланды и Дания. Соединённые Штаты подтвердили, что Киев получит американские боевые самолёты от третьих стран после того, как будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.

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#нидерланды
#киев
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#истребители
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«Отдаст территории»: Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины
27 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/JARAMA

Помощь Запада ВСУ не подходит для контрнаступления, 2025 год будет для Киева тяжелым, пишет газета Guardian.
Об этом заявил директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл.

По его словам, перед стабилизацией ситуации Украине придется «уступить больше территорий». В этом году у Киева нет реальных перспектив контрнаступления, подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей выделят 61 миллиард долларов на продолжение военного конфликта с Россией.

При этом как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.

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#всу
#россия
#спецоперация
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Эксперт заявил, что Финляндия готовит украинских диверсантов к прорыву границы РФ
27 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/naumoid

Финские военные специалисты активно участвуют в боевых действиях против ВС РФ и подготовке диверсионных групп ВСУ для атак на российской территории. Об этом 26 апреля заявил Военный эксперт Александр Степанов в интервью ТАСС.
Он отметил, что есть масса доказательств, включая видеозаписи, на которых финскоязычные лица прямо участвуют в диверсионных акциях в российском приграничье.

«Речь уже не только о фиксации их присутствия на Украине на фотографиях, но и о фиксации их прямого участия в боевых действиях», — сказал Степанов
Степанов предполагает, что действующие офицеры ВС Финляндии отправляются на Украину по «нелегальным каналам» для получения боевого опыта и изучения тактики ВС РФ с целью планирования возможных боевых действий против России в СЗФО.

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Боец ВС РФ водрузил флаг бригады в центре Семеновки — видео
Readovka: российский солдат водрузил флаг бригады в центре Семеновки
27 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ с позывным «Крыл» вышел с флагом 114-й ОМСБр в центр Семеновки.
В этом момент его окружали беспилотники и артиллерия украинской армии. Кадры показывает Readovka.


Боец не испугался оружия и техники противника, дошел до центра села и вернулся обратно в распоряжение.

Ранее сообщалось, что украинские боевики потеряли контроль над Семеновкой и отступили из населенного пункта.

Российские войска продолжают продвигаться и на Донецком направлении. Сейчас подразделения бойцов закрепились на границе поселка Урожайное.

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 <span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span>Боец не испугался оружия и техники противника, дошел до центра села и вернулся обратно в распоряжение.Ранее сообщалось, что украинские боевики потеряли контроль над Семеновкой и отступили из населенного пункта.Российские войска продолжают продвигаться и на Донецком направлении. Сейчас подразделения бойцов закрепились на границе поселка Урожайное. Читайте также:Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 360 военных и 30 автомобилейВоенный эксперт Рожин сообщил о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении«Угроза для Зеленского»: Стало известно, что случилось с главкомом ВСУ Залужным"/>
Стало известно, что ВС РФ начали применять в зоне СВО
Иванов: ВС России в зоне СВО начали применять универсальный FPV-ретранслятор
27 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/fortton

ВС РФ начали применять в зоне прведения СВО универсальный FPV-ретранслятор. Об этом изданию РИА Новости рассказал сообщил разработчик беспилотника «Овод» Андрей Иванов.
Он сообщил, что устройство позволяет оператору дрона работать как с открытых, так и с закрытых позиций.

Новая разработка позволяет увеличивать дальность дронов, сохраняя при этом качество ударов.

Иванов также отметил способность ретранслятора работать с широким спектром наземного оборудования. Это возможно благодаря системе конвертации сигнала.

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#разработка
#сво
#всу
#дрон
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В США назвали российскую ПВО одной из самых надежных в мире
Подполковник Баум: Россия обладает самой передовой интегрированной системой ПВО
27 апреля 2024, 17:12

Фото: iStock/MikeMareen

Россия, возможно, располагает самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум в интервью Business Insider.
По его словам, истребители F-16, которые западные страны собираются передать Украине, столкнутся с серьезными трудностями из-за активности ВС РФ.

«У России, вероятно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире», — отметил экс-подполковник.
Он предупредил, что украинские пилоты, управляющие F-16, могут столкнуться с возможностью попадания в зону действия российских систем ПВО сразу после взлета.

Напомним, что Нидерланды и Дания первыми согласились отправить на Украину истребители F-16, а Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки своих летчиков.

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#страны
#нидерланды
#вс рф
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#истребители
#пво
#пилоты
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Группировка «Днепр» уничтожила за неделю до 360 украинских военных
Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 360 военных и 30 автомобилей
27 апреля 2024, 16:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли удар по ряду подразделений ВСУ в течение недели на херсонском направлении, результатом чего стало уничтожение до 360 военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.
«Подразделения группировки "Днепр" совместными усилиями нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, была уничтожена одна боевая бронированная машина, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, включая восемь гаубиц М777 американского производства, добавили в ведомстве.

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#всу
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Стало известно, что сбили российские системы ПВО
Минобороны: российские системы ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
27 апреля 2024, 16:50

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО за последнюю неделю сбили два самолета, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Были сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, а также средства ПВО сумели перехватить 18 управляемых французских авиационных бомб Hammer и 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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