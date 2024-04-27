Украине предоставят очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн

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Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Об этом сообщил глава австралийского Минобороны, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз во Львове в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
По словам министра, $50 млн из них пойдут на закупки систем ПВО малой дальности, а $30 млн на покупку дронов. Он отметил, что остальное будет потрачено на различные товары — от надувных лодок до шлемов и ботинок. Кроме того, Украине предоставят высокоточные боеприпасы класса «воздух — земля».
Марлз подчеркнул, что Австралия готова и дальше помогать Украине.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова