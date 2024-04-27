Во Франции порвали флаги НАТО и ЕС

Фото: iStock/SimonLukas
Акция «За мир» против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО прошла в Париже по призыву правой партии «Патриоты». Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня символически мы все исправим, покончив с символом порабощения и войны, разорвав этот флаг НАТО. И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз», — выступил на митинге лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По традиции он порвал флаги НАТО и ЕС. Отмечается, что участники акции собрались в центре столицы на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Они жгли файеры с дымом в цветах французского флага и распевали французский гимн, а на растяжках и плакатах можно было прочитать: «За мир», Frexit, «НАТО - стоп», «Европа - хватит». Участники массового уличного шествия призывали «Выйти из НАТО как можно быстрее».
Ранее глава ЕК опубликовала пост в соцсети, в котором анонсировала выделение Украине ещё 1,5 миллиардов евро. Лидер французской партии «Патриоты» призвал прекратить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что такое решение означает, что Франция отдала из своего бюджета ещё 300 миллионов евро. Политик призвал оставить деньги, которые должны быть затрачены на обеспечение больниц, госслужб, зарплаты бунтующим фермерам и иные внутренние нужды страны.
Читайте также:
Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России
Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию, заявил Филиппо
Макрон встретился с российским лауреатом Нобелевской премии Муратовым
Дарья Осипова