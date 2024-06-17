«Бесполезно»: Политолог раскрыл, какие страны предложили Украине посредничество с РФ

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Некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Украине собственные каналы коммуникации с Россией в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, его слова приводит украинский портал «Эспрессо». При этом он отказался назвать государства, выразившие готовность посредничества с Москвой.
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» отметил, что на сегодняшний день с точки зрения урегулирования конфликта посредничество не актуально.
По словам политолога, посредничество с Москвой могли предложить такие государства, как Турция, Китай, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Собеседник добавил, что цель предложения о таком посредничестве — поднятие своего международного статуса.
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«Это посредничество бессмысленно, бесполезно и ни к какому результату не приведет, потому что стороны, Россия, не готовы к урегулированию конфликта, исходя из той конфигурации, которая есть сейчас. Мирное соглашение в том виде, в которым мы его видим, невозможно», — сказал эксперт.
По словам политолога, посредничество с Москвой могли предложить такие государства, как Турция, Китай, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
«Арабы очень активно в эти процессы вписываются», — сообщил специалист.
Собеседник добавил, что цель предложения о таком посредничестве — поднятие своего международного статуса.
«Это посредничество необходимо самим посредникам: они пытаются засчет своего посредничества, участия в важном процессе поднять свое реноме, свой международный статус. Люди все понимают, какие расклады. Но почему бы не заработать на конфликте себе статус. Это логично», — заключил политолог.
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Анастасия Бондарева