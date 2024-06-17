Заблуждения западных стран об РФ опасны всему миру. Об этом в социальных сетях написал бизнесмен и миллиардер из США Дэвид Сакс. По его словам, итальянский премьер Джорджа Мелони живет в параллельном мире, где Россия проигрывает в конфликте на Украине, лидеры Европы называют мирным саммитом военную конференцию, а глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы РФ капитулировала, называя это формулой мира.