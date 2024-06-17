Нарышкин: если Киев откажется от предложения РФ о мире, то дальше будет жестче

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Если Украина откажется от российского предложения мирно урегулировать конфликт, то следующие условия для мира будут для Киева еще сложнее и жестче. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель российской разведки Сергей Нарышкин.
«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал Нарышкин.
Ранее президент России Владимир Путин выдвигал ряд условий для начала переговоров с Украиной. Так, киевский режим должен признать новые российские территории, подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, ограничительные меры в отношении России должны быть отменены. Кроме того, Украина должна вывести войска с территорий новых регионов РФ.
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Никита Кротов