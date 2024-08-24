Рассекреченный архив: Британия бесилась от срыва войны с СССР в 1940 году

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В марте 1940 года сорвался план Великобритании и Франции нанести удар по СССР, что взбесило британский парламент. Об этом говорится в опубликованных 24 августа Президентской библиотекой документах из Архива внешней политики РФ.
Согласно архивам, европейские страны собирались ударить по СССР из Финляндии, с которой тогда шла война. Также британцы планировали захватить Ленинград и нанести удары по нефтепромыслам Союза. Но финско-советская война закончилась 12 марта 1940 года, одновременно с этим гитлеровская Германия разгромила часть западной Европы, притянув внимание к себе.
На тот момент Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье возглавляли высший военный совет руководства Англии и Франции. Именно они решили начать с Советским Союзом войну, которой было не суждено случиться.
Дипломат рапортовал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза, приводит материалы документа РИА Новости.
В том же 1940 году Москва и Хельсинки подписали мирный договор.
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«Я был сегодня на заседании парламента, где Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии», — писал в шифровках для Москвы посол СССР в Англии Иван Майский.
На тот момент Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье возглавляли высший военный совет руководства Англии и Франции. Именно они решили начать с Советским Союзом войну, которой было не суждено случиться.
Дипломат рапортовал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза, приводит материалы документа РИА Новости.
В том же 1940 году Москва и Хельсинки подписали мирный договор.
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Лия Мурадьян