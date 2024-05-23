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ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР

ФСБ рассекретила архив с военными преступлениями солдат США и Франции в Берлине
23 мая 2024, 02:00
Фото: istock / irene_rebrova

Фото: istock / irene_rebrova

Федеральная служба безопасности опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в Берлине в 1945 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
В ЦОС отметили, что преступления носили, в основном, насильственный характер и часто сопровождались грабежами.

«21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль, проживающий на Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий на Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот», — указано в одном из архивных документов.


В справке от 19 ноября 1945 года указано, что «за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа населения Берлина со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск».

Также в архивах сообщается о случаях насилия над женщинами — помимо американцев, в этом замечены также французские военнослужащие.

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