ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР

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Федеральная служба безопасности опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в Берлине в 1945 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
В ЦОС отметили, что преступления носили, в основном, насильственный характер и часто сопровождались грабежами.
В справке от 19 ноября 1945 года указано, что «за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа населения Берлина со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск».
Также в архивах сообщается о случаях насилия над женщинами — помимо американцев, в этом замечены также французские военнослужащие.
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«21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль, проживающий на Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий на Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот», — указано в одном из архивных документов.
В справке от 19 ноября 1945 года указано, что «за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа населения Берлина со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск».
Также в архивах сообщается о случаях насилия над женщинами — помимо американцев, в этом замечены также французские военнослужащие.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне гражданам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак