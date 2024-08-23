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Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявил, что Германия должна прекратить спонсировать Украину. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее газета FAS со ссылкой на письмо главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок писала, что Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют.
По словам депутата, «необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды». Он отметил, что правительство должно начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем, а не отправлять Киеву оружие и деньги.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам депутата, «необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды». Он отметил, что правительство должно начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем, а не отправлять Киеву оружие и деньги.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова