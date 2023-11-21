Россия направила Финляндии ноту протеста из-за показа сожжённого танка Т-72

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Россия направила ноту протеста в МИД Финляндии из-за демонстрации перед парламентом сожжённого российского танка Т-72. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в стране.
Отмечается, что 18 ноября финские проукраинские общественные огранизации совместно с властями Хельсинки организовали на площади напротив парламента Финляндии демонстрацию сожжённого российского танка Т-72, который привезли из Эстонии.
Жители столицы Финляндии были возмущены такой акцией и начали приносить к танку цветы и свечи в знак почтения к погибшим российским военным.
Посольство России направило ноту протеста финскому МИД, поскольку данная акция была расценена как целенаправленное разжигание ненависти к России.
Также отмечалось, что бездействие финских властей негативно скажется на и так нестабильных отношениях между странами.
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Жители столицы Финляндии были возмущены такой акцией и начали приносить к танку цветы и свечи в знак почтения к погибшим российским военным.
Также отмечалось, что бездействие финских властей негативно скажется на и так нестабильных отношениях между странами.
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Анастасия Чинкова