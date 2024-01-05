BFMTV: Макрон может вскоре отправить в отставку премьера Элизабет Борн

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Президент Франции Эммануэль Макрон уже в ближайшие дни может объявить о перестановках в правительстве, включая снятие с должности премьер-министра Элизабет Борн. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
По данным телеканала, перенос первого в новом году совета министров, который должен был состояться в среду, подтверждает эту информацию из окружения президента. При этом отмечается, что Макрон может дождаться 17 января — даты вынесения приговора в отношении обвиняемого в фаворитизме министра труда Пятой республики Оливье Дюссо. Если его признают виновным, он будет вынужден уйти в отставку.
Среди возможных преемников Борн называют главу Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, министра финансов Брюно Ле Мэра, а также министра экологии Кристофа Бешу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.
Французы подвергли критике обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro его назвали худшим президентом в истории Франции. Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.
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Среди возможных преемников Борн называют главу Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, министра финансов Брюно Ле Мэра, а также министра экологии Кристофа Бешу.
Французы подвергли критике обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro его назвали худшим президентом в истории Франции. Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.
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Артем Путинцев