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BFMTV: Макрон может вскоре отправить в отставку премьера Элизабет Борн

05 января 2024, 01:08
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон уже в ближайшие дни может объявить о перестановках в правительстве, включая снятие с должности премьер-министра Элизабет Борн. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
По данным телеканала, перенос первого в новом году совета министров, который должен был состояться в среду, подтверждает эту информацию из окружения президента. При этом отмечается, что Макрон может дождаться 17 января — даты вынесения приговора в отношении обвиняемого в фаворитизме министра труда Пятой республики Оливье Дюссо. Если его признают виновным, он будет вынужден уйти в отставку.

Среди возможных преемников Борн называют главу Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, министра финансов Брюно Ле Мэра, а также министра экологии Кристофа Бешу.


Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.

Французы подвергли критике обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro его назвали худшим президентом в истории Франции. Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.

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#премьер-министр
#франция
#политика
#макрон
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ТАСС: В Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы
05 января 2024, 00:45

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины. Об этом сообщили местные СМИ. В частности, информацию о взрывах в Кривом Роге передало украинское издание «Зеркало недели», а о взрывах в Харьковской области стало известно благодаря украинскому агентству ТСН (телевизионная служба новостей телеканала «1+1»).
Предупреждение о воздушной угрозе ранее было объявлено в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога действует в подконтрольных официальному Киеву районах новых регионов России — Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

За последние дни по Украине выпустили более 500 ракет и дронов. Об этом в разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком рассказал президент страны Владимир Зеленский.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Экс-глава бундестага Тирзе призвала Берлин запретить партию АдГ
Бывшая глава бундестага Тирзе призвала признать партию АдГ экстремистской
04 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto/photosvit

Правительству ФРГ следует рассмотреть возможность запрета набирающей всё большую популярность правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом заявил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе.
В беседе с изданием Tagesspiegel политик, являющийся депутатом немецкого парламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) напомнил, что ведомства по охране конституции уже в трёх федеральных землях нашли в партии АдГ признаки правоэкстремистской организации и официально признали её таковой. Ранее Федеральное ведомство по охране конституции на основе докладов своих региональных подразделений признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Тирзе считает, что государственные власти обязаны рассмотреть возможность запрета деятельности данной партии на федеральном уровне. При этом депутат оговорился, что в Германии очень сложна процедура запрета политических партий и движений. При этом АдГ может выставить себя «жертвой», чтобы набрать ещё большую популярность.

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#фрг
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#запрет
#парламент
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Премьер-министр Италии Мелони рассказала о пути к переговорам по Украине
Премьер Италии Мелони: равновесие на поле боя – путь к переговорам РФ и Украины
04 января 2024, 18:13

Фото: iStock/Diy13

Урегулирование конфликта на Украине возможно только при сохранении равновесия противостоящих сторон на поле боя. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.
В связи с этим, она подчеркнула, что западные страны должны продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она смогла улучшить позиции своей армии в противостоянии с ВС РФ.

По словам Мелони, такая стратегия позволит приблизить мирные переговоры и окончание конфликта.

Она также подчеркнула, что не согласна с теми, кто утверждает, что снабжение Украины оружием лишь усугубит ситуацию и приведёт к эскалации конфликта. Мелони придерживается ровно противоположного мнения.

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#переговоры
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#италия
#политика
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Хинштейн: Указ Путина решит проблему с выдачей иностранцев за участие в СВО
04 января 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Граждан иностранных государств в некоторых странах подвергают уголовному преследованию за то, что они заключили контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и участвовали в специальной военной операции. Благодаря новому указу президента РФ Владимира Путина эта проблема будет решена.
Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Напомним, ранее глава государства подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с Вооружёнными силами РФ, смогут стать гражданами России. Таким образом, вопрос с их выдачей и уголовным преследованием на родине будет решён.

В своём телеграм-канале парламентарий выразил полное одобрение и поддержку такому решению российского лидера. Отмечается, что данный законодательный акт также предоставляет право на получение российского гражданства иностранным гражданам, ранее уволившимся из рядов ВС РФ.

«Своих граждан Россия не выдаёт!», — подчеркнул Хинштейн.

Кроме военнослужащих, ставших гражданами РФ, такое же право получают и члены их семей. Прежде контрактников из некоторых иностранных государств на родине могло ждать уголовное наказание за «наёмничество».

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Украина внесла производителя морепродуктов Vici в список «спонсоров войны»
04 января 2024, 17:53

Фото: iStock/alzay

Украина пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Холдинг Viciunai Group, как пояснили в агентстве, был внесён в перечень в связи с продолжением работы на российском рынке. Там объяснили, что мир якобы получает «неправильный сигнал» от сохранения статуса России как части международных экономических процессов. А россияне, тем временем, считают, что «всё делают правильно».

Ранее агентство Reuters сообщало, что в результате кибератаки на оператора связи из Украины «Киевстар» было уничтожено практически всё, включая тысячи виртуальных серверов и ПК.

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#санкции
#производители
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Инструкторам автошкол позволят сидеть на пассажирском месте на экзамене на права
04 января 2024, 14:51

Фото: Istockphoto / Antonio_Diaz

Инструкторам автошкол могут разрешить сидеть на пассажирском сидении за дублирующими педалями во время практического экзамена на водительские права. Как сообщает ТАСС, это предложили в российском МВД.
Ведомство подготовило проект административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Сейчас занимать пассажирское сидение за дублирующими педалями во время экзамена может экзаменатор Госавтоинспекции. Новый регламент хотят дополнить возможностью находиться на этом месте представителям автошкол.

Ограничение возможности преподавателю автошколы садиться рядом с кандидатом в водители было утверждено в 2021 году, когда вступил в силу ныне действующий регламент. Это вызвало споры, которые рассматривал Верховный суд. Вопрос касался того, кто будет нести ответственность в случае аварии во время экзамена на права.

Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля наступившего года.

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#экзамены
#безопасность
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Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента
04 января 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для президента, покидающего пост.
Поправки включают в себя неприкосновенность для главы государства и его семьи, выделение государственной недвижимости с охраной. Закон о поправках разместили на сайте президента.

Согласно документу президентом может быть избран гражданин по рождению, не моложе 40 лет, который проживает на территории Белоруссии не меньше 20 лет перед выборами президента.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил всем подразделениям МВД нести службу в усиленном режиме. Об этом пишет агентство БелТА.

Отмечается, что поручение от главы государства получили все подразделения МВД, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства. По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.

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Десятки брошенных паспортов Украины и Китая обнаружили на границе США

Лавров рассказал о возможности запрета английского языка
#белоруссия
#александр лукашенко
#новости
#политика
#президент
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Десятки брошенных паспортов Украины и Китая обнаружили на границе США
04 января 2024, 12:22

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Десятки брошенных украинских и китайских паспортов были обнаружены на южной границе США. Об этом в соцсети X сообщил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц.
По его словам, президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса утверждают, что граница абсолютно безопасна. В связи с этим, Гетц задал политикам вопрос, с целью выяснить их мнение касаемо находки.

Ранее сообщалось, что значительно выросло число незаконных пересечений мексиканско-американской границы, достигнув рекордных показателей. В связи с этой миграционной проблемой, разгорелись конфликты между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта очередной поддержки Украины, которая должны быть согласована обеими палатами Конгресса.

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#сша
#украина
#китай
#паспорт
#граница
#безопасность
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Лавров рассказал о возможности запрета английского языка
Глава МИД Лавров назвал глупостью возможный отказ от английского языка
04 января 2024, 11:23

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности запрета английского языка в стране. Об этом он рассказал в ходе беседы с девочкой из Луганска в рамках акции «Ёлка желаний».
Разговаривая с ребёнком, Лавров спросил, какой язык она изучает. Девочка рассказала, что занимается английским, на что министр похвалил её, назвав этот язык полезным.

Лавров подчеркнул, что не разделяет позицию тех, кто предлагает запретить английский язык в России под предлогом того, что Великобритания натравляет на страну весь мир. Глава МИД заявил, что это было бы глупо, поскольку «язык здесь не причём».

В пример Лавров привёл запрет русского языка на Украине. Он подчеркнул, что не следует впадать в крайности в этом вопросе.

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#мид рф
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