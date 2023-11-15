Французского президента Макрона призвали к более взвешенной позиции по Израилю

Фото: kremlin.ru
Французские дипломаты из стран Ближнего Востока и Африки призвали президента Эммануэля Макрона к более взвешенной позиции по Израилю, об этом стало известно Le Figaro.
По информации СМИ, ноты французских дипломатов к Макрону были направлены в министерство иностранных дел и Елисейский дворец. В МИД отметили, что подобный шаг является беспрецедентным.
Дипломаты напомнили президенту, что его нынешняя позиция по палестино-израильскому конфликту противоречит общепринятому подходу страны, который всегда был направлен на нейтралитет и поиски дипломатического выхода из конфликта.
Макрону также тонко намекнули, что в сегодняшней ситуации Франция утрачивает доверие Ближнего Востока из-за позиции президента.
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Дипломаты напомнили президенту, что его нынешняя позиция по палестино-израильскому конфликту противоречит общепринятому подходу страны, который всегда был направлен на нейтралитет и поиски дипломатического выхода из конфликта.
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Евгения Парфентьева