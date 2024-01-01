Макрон в новогодней речи сказал остановить РФ и оказать поддержку Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине.
Телеканал TF1. Проводил трансляцию. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.
Французы подвергли критике обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro его назвали худшим президентом в истории Франции.
Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
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«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», —сказал Макрон.
Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
«Знаю, что однажды каждому украинцу придётся поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», — сказал украинский лидер в ходе обращения на YouTube-канале.Читайте также:
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Мария Фирсова