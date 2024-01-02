Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году

Фото: сайт Кремля
Немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в текущем году. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, возможной причиной отставки Шольца может являться скандал 2020 года, который связан с компанией Wirecard и ее владельцем Яном Марсалеком. Отмечается, что сменить политика может нынешний глава Минобороны Борис Писториус.
Авторы материала пишут, что Шольц причастен к тому, что «не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй Мировой войны».
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители.
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Авторы материала пишут, что Шольц причастен к тому, что «не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй Мировой войны».
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Екатерина Коршунова