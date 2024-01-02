В США удивились возможностям российского оружия на Украине

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Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне специальной операции. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По информации источника, Су-57 применялись для выведения из строя систем противовоздушной обороны ВСУ, также данная модель истребителей принимала участие в воздушных боях. Отмечается, что поставки истребителей ВС РФ в текущем году возрастут практически в несколько раз.
В материале также говорится о том, что доверие к Су-57 за время боевых действий только укрепилось.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В материале также говорится о том, что доверие к Су-57 за время боевых действий только укрепилось.
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Екатерина Коршунова