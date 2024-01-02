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В США удивились возможностям российского оружия на Украине

MWM: российские истребители Су-57 успешно показали себя в боях на Украине
02 января 2024, 21:27
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне специальной операции. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По информации источника, Су-57 применялись для выведения из строя систем противовоздушной обороны ВСУ, также данная модель истребителей принимала участие в воздушных боях. Отмечается, что поставки истребителей ВС РФ в текущем году возрастут практически в несколько раз.

В материале также говорится о том, что доверие к Су-57 за время ​боевых действий только укрепилось.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
«Страна»: в Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы
02 января 2024, 21:04

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет «Страна».
Причина взрывов на данный момент не называется. Ранее Служба безопасности Украины проинформировала о том, что демонтировала две веб-камеры, которые «засветили» работу украинской системы ПВО в Киеве.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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СБУ заявила о демонтаже веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве
СБУ заявила о демонтаже двух веб-камер, транслировавших работу ПВО в Киеве
02 января 2024, 20:40

Фото: iStock/e-crow

Служба безопасности Украины сообщила в своем телеграм-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые «засветили» работу украинской системы ПВО в Киеве.
Сообщается, что камеры находились в жилых комплексах для слежения за придомовой территорией. По информации источника, камеры якобы «были взломаны спецслужбами РФ» для шпионажа.

Отмечается, что специалисты Службы безопасности Украины также заблокировали работу порядка десяти тысяч камер.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#вс рф
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В Одессе и области граждане получают СМС с призывами вступать в ВСУ
02 января 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине набирает всё новые и новые обороты, а военкомы изобретают дополнительные способы привлечения граждан к службе в армии. Жители Одессы и Одесской области стали получать СМС с призывами вступать в ряды ВСУ.
По информации украинской газеты «Страна.ua», телефоны жителей региона активно пополняются сообщениями, в которых сказано о настоятельной необходимости отдать свой воинский долг стране. Поскольку большинство граждан вовсе не стремятся умирать за режим Зеленского, а некоторые даже отбиваются от военкомов с помощью газовых баллончиков, власти решили в очередной раз воззвать к сознательности граждан. Пока не ясно, принесёт ли этот шаг ощутимые результаты.

Напомним, режим военного положения введён на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор выезд за рубеж запрещён для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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МО РФ: Российские войска применили новейший комплекс для борьбы с БПЛА
02 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» впервые применили на поле боя систему для борьбы с неприятельскими дронами. Эта новейшая разработка была использована на Купянском направлении.
Как уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства, эта современная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способна обеспечить защиту от любых беспилотников во всех ракурсах. Она очень быстро обнаруживает и подавляет как сами дроны, так и источники радиоизлучения со стороны противника.

К преимуществам новой системы РЭБ, кроме высокой точности работы, относится также то, что данный комплекс очень мобилен. Развернуть его можно буквально за несколько минут. После работы, как правило, успешной, данная система РЭБ может быть так же быстро свёрнута и перемещена на новое место дислокации, поэтому противник просто не успевает её засечь и, как следствие, воспрепятствовать её работе.

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Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному
02 января 2024, 18:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с поста главы государства. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам Джонсона, Штаты больше не доверяют Зеленскому и регулярно посылают сигналы об этом. Джонсон сказал, что на данный момент нельзя утверждать, произойдет ли физическое устранение украинского лидера или его изгнание. Однако ежедневно для Зеленского ситуация ухудшается.

Джонсон также выдвинул предположение о том, что скорее всего, выбор падет на главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором стала известна неприятная правда о ситуации на линии боевого соприкосновения.

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Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины
TVL: Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ
02 января 2024, 17:26

Фото: iStock/Liukov

Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ. Об этом сообщает TVL.
Сообщается, что на Украине видят, как мужское население государства резко снижается из-за бесчисленных потерь на линии боевого соприкосновения, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает мнимую победу. По информации источника, ВС РФ готовятся к новому масштабному наступлению, старт которого произойдет весной или летом следующего года.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#зеленский
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Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине
Посол Франции в Киеве Весьер заявил об изменении формата помощи Украине
02 января 2024, 16:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол Франции в Киеве Гаэль Весьер заявил, что Париж будет постепенно менять формат помощи украинским войскам. Об этом сообщает France Info.
Отмечается, что Франция продолжит поставлять Украине оружие, однако посол отметил, что цель французских поставок — это производство больше оружия в Киеве, а не существование ВСУ только за счет безвозмездных поставок и финансирования. По словам Весьера, для перехода от одной стратегии к другой необходимо время.

Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.

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При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали
Гладков: при обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали
02 января 2024, 15:50

Фото: iStock/tiero

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что из-за удара ВСУ по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
Отмечается, что мужчина погиб в тот момент, когда рядом с его ​автомобилем разорвался снаряд. Четыре человека получили осколочные ранения, когда находились у авторынка. Еще одна пострадавшая ​девушка находится в ​травмпункте.

Ранее сообщалось, что Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Гладков также рассказал, что пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинец отбился от военкомов при помощи газового баллончика - видео
Три украинских военкома не смогли «могилизовать» одного гражданского
02 января 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине приобретает всё более широкие масштабы, что неудивительно, учитывая катастрофические потери. Однако некоторым жителям страны удаётся не покориться силовым методам, которые используют военкомы для привлечения новобранцев на военную службу.
Сумел избежать отправки на фронт герой публикации телеканала Readovka, который снимал на видео попытки троих бравых сотрудников одного из территориальных центров комплектации, которые, по сути, взяли на себя функции военкоматов. Мужчина, судя по голосу, довольно молодой, сразу предупредил дюжих парней в камуфляже, чтобы они не смели к нему приближаться, назвав их идиотами.

«Военные хотят, чтобы вместо них гражданские воевали!» — возмущался украинец.

Это был один из немногих печатных комментариев. Видимо, отнюдь не трусливый автор видео предлагал каждому из троицы военкомов поговорить с ним один на один, но те предпочитали действовать в стае и постарались окружить несговорчивого соотечественника. Тогда тот предупредил, что у него есть перцовый баллончик, который он не замедлит пустить в ход. Махнув рукой на несостоявшегося кандидата «на мясо», «могилизаторы» сели в микроавтобус и уехали.






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