Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины

Фото: iStock/naumoid
Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море минных тральщиков для Украины. Об этом заявили в пресс-службе администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.
Читайте также:
В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
Екатерина Коршунова