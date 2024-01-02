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Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины

Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море кораблей для Украины
02 января 2024, 16:00
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море минных тральщиков для Украины. Об этом заявили в пресс-службе администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкое правительство подчеркнуло, что страна придерживается положений Конвенции Монтре. При этом обозреватель Лукас Лейрос отметил, что отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, так как эти корабли сразу же станут для нашей страны приоритетной целью удара.

Напомним, вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.

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Премьер Литвы Шимоните: Запад не достиг ожидаемых результатов на Украине
02 января 2024, 14:37

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Того результата, на который рассчитывали западные союзники Украины, достичь не удалось. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
В эфире государственного телеканала LRT она подчеркнула, что не будет ошибкой сказать, что европейские страны и США предполагали совсем иное развитие событий в ходе украинского конфликта. По мнению руководителя литовского правительства, данную ситуацию следует обязательно учитывать при планировании последующих действий.

Шимоните подчеркнула, что сценарий уже никогда не будет таким, каким он представлялся перед началом украинского контрнаступления. Она также добавила, что наступивший 2024 год будет очень сложным во всех отношениях как для самой Украины, так и для её союзников на Западе.

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Myśl Polska: Польше следует обратиться к ясновидящим для поиска ракеты с Украины
02 января 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Польским властям следует обратиться к экстрасенсам или ясновидящим. Иначе необъяснимы полёт ракеты над территорией страны так и останется загадкой.
С таким неординарным предложением выступили обозреватели газеты Myśl Polska. Авторы публикации с грустной иронией констатируют, что правительство так и не сумело получить хоть какую-то информацию о происхождении ракеты, её точной траектории и цели. А потому обращение к ясновидящим для выяснения этих вопросов совсем не выглядело бы странным, сказано в материале.

Польские журналисты также отметили, что в последнее время подобных прорицателей и предсказателей становится всё больше, однако, несмотря на это, всё более запутанным становится не только будущее, но и прошлое. Как пишет автор статьи, ситуация в стране начинает носить поистине сюрреалистический характер из-за того, что большинство людей верят пропаганде, а не фактам.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Польши Веслав Кукула ранее безапелляционно заявил, что ракета, пролетевшая над территорией страны, была российской, не приведя ни единого факта в подтверждение этого утверждения.

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#страны
#ракета
#польша
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Эксперт Литовкин предрек политическую смерть Зеленскому после слов про изоляцию Крыма
02 января 2024, 11:35

Фото: istockphoto / JARAMA

Военный эксперт Литовкин предрек Зеленскому политическую смерть после слов про изоляцию Крыма
Украина не сможет изолировать Крым даже при помощи стран НАТО. Такое мнение высказал в беседе с РЕН ТВ военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, в наступившем году президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть.

Эксперт уточнил, что в последнее время помощь Западный стран Украине резко уменьшилась, а Зеленский понимает, что он является лишь инструментом для борьбы с Россией.

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Экс-посол США в НАТО Даалдер назвал сроки поражения Украины
Politico: Украина может потерпеть поражение уже в начале 2024 года
02 января 2024, 10:02

Фото: istockphoto/sb2010

Украина может потерпеть военное поражение уже в первой половине 2024 года. Причиной этого станет изменение политической ситуации в США и связанное с этим сокращение поддержки со стороны Вашингтона.
Такое мнение высказал бывший американский посланник в НАТО Иво Даалдер. В интервью изданию Politico он сообщил, что в январе, по его мнению, Дональд Трамп закрепит своё выдвижение в качестве кандидата на президентское кресло от партии республиканцев. Усиление его политического влияния будет означать сокращение, если даже не полное прекращение поддержки Киева, считает экс-посол.

Вполне очевидно, делает вывод политик, что без помощи своего главного союзника Украина долго не выстоит в противостоянии с Россией. Это будет означать её неминуемое поражение уже в первой половине наступившего года, заключил Даалдер.

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Sky News: Хуситы выпустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море
02 января 2024, 08:26

Фото: istockphoto/Hammad Khan

Сторонники радикального движения «Ансар Алла» (хуситы), которые находится у власти в северной части Йемена, запустили две ракеты в сторону американской баржи в акватории Красного моря. Однако попасть в корабль не удалось.
По сообщению телеканала Sky News Arabia, никаких повреждений судно не получило. Также обозреватели телеканала со ссылкой на информированный источник утверждают, что непосредственно после инцидента никаких прямых столкновений между американскими военными и хуситами не было. Хотя ранее этот же телеканал заявлял об «ожесточённых перестрелках» между военнослужащими армии США и йеменскими радикалами.

Источники в группировке «Ансар Алла» опровергли эту информацию. Сообщалось, что катера хуситов обстреляли американское судно с большого расстояния, не сумев как-либо поразить или зацепить его.

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#корабль
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Политик Филиппо: Макрон осквернил флаг своей страны
02 января 2024, 08:08

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко

В своём новогоднем телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон осквернил флаг страны, которой он призван служить. Своей собственной страны.
Об этом заявил председатель французской партии «Патриоты». В своей социальной сети X (бывший Twitter) он напомнил, что ранее президент всегда зачитывал своё обращение на фоне французского триколора. Теперь же флаг был отнесён далеко на задний план и заменён на полотнище Евросоюза.

«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию!» — сказал политик.

Возмущение Филиппо вызвала также замена национального символа на знамя Евросоюза, которое он назвал «жёлто-синей тряпкой». Если вспомнить о цветах, то Украину, которая имеет такую же расцветку национального флага, французский президент призвал продолжать поддерживать. Россию же, по его мнению, следует «остановить». Видимо, следующим шагом Макрона будет выступление на фоне жёлто-синего флага с трезубцем.

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В США оценили вероятность победы в прямом конфликте с Россией Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ нанесет ответный удар при прямом конфликте с США
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ нанесет ответный удар при прямом конфликте с США
02 января 2024, 06:17

Фото: istockphoto/rarrarorro

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил свое мнение относительно возможной прямого столкновения между США и Россией.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он усомнился в победе США при таком сценарии. Также он подчеркнул, что Вашингтон проиграет из-за отставания в технологиях.

По его мнению, Россия обладает значительным потенциалом и опережает Соединенные Штаты в этой области. Он предупредил, что если США начнут конфликт, Россия ответит с такой силой, которой трудно будет противостоять.

«Если вы недооцениваете своего соперника, думая, что можете его победить, как будто перед вами обычный боец, побеждавший на десяти чемпионатах, то в итоге вы получите по заслугам. И, на самом деле, я боюсь, что именно это произойдет с Соединенными Штатами», — отметил эксперт.
Ранее Джонсон заявил о нарастающей тревоге на Украине из-за наступления Вооруженных сил России. По его мнению, Россия достигает прогресса в своих действиях.

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Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
Маск заявил, что 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие
02 января 2024, 01:39

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Илон Маск выразил мнение, что грядущий год будет даже более сложным, чем предыдущие. Отвечая на вопрос в социальной сети X (Twitter), он заявил, что 2024 год будет еще более необычным.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», — заявил Илон Маск.
Ранее газета Financial Times в своем прогнозе событий в мире предположила о возможном банкротстве компании X Илона Маска к 2024 году.

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В Госдуме оценили новогоднее обращение посольства США к россиянам
Депутат ГД Пискарев назвал провокацией и вмешательством обращение посольства США
02 января 2024, 00:36

Фото: istockphoto.com/ANGHI

В Госдуме высказались по поводу новогоднего обращения посольства США к россиянам, предлагающему диалог с теми, кто стремится к конструктивному будущему.
Председатель комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал подобное заявление провокацией. Его комментарии опубликованы в Telegram-канале комиссии.

Депутат подчеркнул, что сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, желающими видеть конструктивное будущее», представляет собой явное вмешательство во внутренние дела страны.

Он также добавил, что заявления американских дипломатов о желании россиян жить в мире и безопасности выглядят цинично и лживо, особенно на фоне «связи американских консультантов с недавними терактами в Белгороде».

Пискарев отметил, что данное обращение сопровождается аудиорядом, который ассоциируется с незаконными протестами против специальной военной операции.

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