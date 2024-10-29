Bild: В ФРГ начались предупредительные забастовки работников Volkswagen и BMW

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В Германии начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности. Вместе с ними также бастуют сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW.
Инициатором протестных акций рабочих выступил профсоюз IG Metal, сообщает немецкий журнал Bild. По данным профсоюза, в Оснабрюке в предупредительной забастовке принимают участие 250 сотрудников завода Volkswagen, который планируют вскоре закрыть. В Регенсбурге перед зданиями завода BMW также собрались работники предприятия с плакатами. Ожидается также забастовка на заводе Audi в Ингольштадте.
Кроме того, на акцию протеста вышли около 200 сотрудников компании Clarios в Ганновере. Эта фирма производит аккумуляторы. Бастуют также работники компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems в Хильдесхайме.
Главное требование бастующих на данном этапе переговоров с работодателями — повышение заработной платы на 7%. Лидеры профсоюзного движения объясняют необходимость этого шага высокой инфляцией в Германии. Работники компаний-автопроизводителей также протестуют против анонсированного закрытия заводов, что приведёт к потере ими рабочих мест.
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Кроме того, на акцию протеста вышли около 200 сотрудников компании Clarios в Ганновере. Эта фирма производит аккумуляторы. Бастуют также работники компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems в Хильдесхайме.
Главное требование бастующих на данном этапе переговоров с работодателями — повышение заработной платы на 7%. Лидеры профсоюзного движения объясняют необходимость этого шага высокой инфляцией в Германии. Работники компаний-автопроизводителей также протестуют против анонсированного закрытия заводов, что приведёт к потере ими рабочих мест.
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Александр Бойцов