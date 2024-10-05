Volkswagen грозит закрытие заводов в Германии из-за китайских машин

Фото: volkswagen-group
Немецкому автогиганту Volkswagen впервые в истории грозит закрытие заводов в Германии. По оценке экспертов, европейский автопром проиграл экономическую гонку с китайскими машинами.
Компания Фольгсваген рассчитывает, что закрытие заводов на родине и сокращение десятки тысяч сотрудников, помогут ей выйти из кризиса. По оценке экспертов «Коммерсантъ», в сложной ситуации оказались большинство европейских производителей автомобилей. Это связано с растущей конкуренцией китайских авто и снижением спроса на местные бренды в Европе.
При этом VW оказался в более сложной ситуации из-за объемов производства. О критической ситуации говорится и на официальном сайте немецкого бренда. Компания обновила прогноз на конец 2024 финансового года.
Автогигант ожидает снижение продаж на 7%. Также компания заявила об убытке в 200 миллионов евро из-за «деконсолидации Volkswagen Bank Rus».
О крахе европейских брендов на фоне пророста производства автомобилей в Китае заговорили еще летом этого года. Несмотря на экономические санкции Европы против автомобилей из КНР, китайский автопром продолжает заполонять мировой рынок.
Читайте также:
Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны
Гендиректор Ford предсказал крах автоопрома США из-за китайских машин
Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время
При этом VW оказался в более сложной ситуации из-за объемов производства. О критической ситуации говорится и на официальном сайте немецкого бренда. Компания обновила прогноз на конец 2024 финансового года.
«В связи со сложной рыночной обстановкой и событиями, не оправдавшими первоначальных ожиданий, особенно в сегментах легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и технических компонентов Volkswagen, Volkswagen AG», — говорится в сообщении VW.
Автогигант ожидает снижение продаж на 7%. Также компания заявила об убытке в 200 миллионов евро из-за «деконсолидации Volkswagen Bank Rus».
«Негативное влияние оказывает и ухудшение макроэкономической ситуации, что может привести к дополнительным рискам», — пишет компания.
О крахе европейских брендов на фоне пророста производства автомобилей в Китае заговорили еще летом этого года. Несмотря на экономические санкции Европы против автомобилей из КНР, китайский автопром продолжает заполонять мировой рынок.
Читайте также:
Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны
Гендиректор Ford предсказал крах автоопрома США из-за китайских машин
Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время
Лия Мурадьян