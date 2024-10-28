Шольц предположил, что заводы Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства

Фото: istockphoto/josefkubes
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с рядом ошибочных решений, принятых руководством концерна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
По его словам, прошлые ошибочные решения руководителей крупного автопроизводителя не должны сказываться на сотрудниках заводов. Спикер правительства подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является сохранение и обеспечение рабочих мест.
Бюхнер также добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями концерна и сейчас следует дождаться официального заявления от Volkswagen.
Ранее глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Всего в стране на десяти заводах Volkswagen работают около 120 тысяч человек.
Читайте также:
Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая
Volkswagen грозит закрытие заводов в Германии из-за китайских машин
Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны
Бюхнер также добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями концерна и сейчас следует дождаться официального заявления от Volkswagen.
Ранее глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Всего в стране на десяти заводах Volkswagen работают около 120 тысяч человек.
Читайте также:
Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая
Volkswagen грозит закрытие заводов в Германии из-за китайских машин
Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны
Александр Бойцов