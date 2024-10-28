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Шольц предположил, что заводы Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства

28 октября 2024, 19:19
Фото: istockphoto/josefkubes

Фото: istockphoto/josefkubes

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с рядом ошибочных решений, принятых руководством концерна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
По его словам, прошлые ошибочные решения руководителей крупного автопроизводителя не должны сказываться на сотрудниках заводов. Спикер правительства подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является сохранение и обеспечение рабочих мест.

Бюхнер также добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями концерна и сейчас следует дождаться официального заявления от Volkswagen.



Ранее глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Всего в стране на десяти заводах Volkswagen работают около 120 тысяч человек.

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#правительство
#человек
#германия
#завод
В Подмосковье запустят производство самоходных платформ для перевозки буровых
28 октября 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Торгового дома «Арсенал-Сервис»

В Подмосковье в льготную аренду передан очередной земельный участок для строительства импортозамещающего производства. Землю в Орехово-Зуевском городском округе в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» получил Торговый дом «Арсенал-Сервис», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Арсенал-Сервис» будет выпускать самоходные платформы для перевозки буровых модулей. Эта продукция позволит заменить на российском рынке нескольких иностранных поставщиков подобной техники. Инвестиции в проект превысят 95 млн рублей. Плановый срок запуска производства – 2026 год. На предприятии намерены создать 36 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. Для строительства компании предоставили свыше 5,8 га земли в аренду по льготной ставке сроком на три года.

Подобрать землю под строительство производственных объектов по программе «Земля за 1 рубль» можно на Инвестиционной карет Московской области.

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#екатерина зиновьева
#орехово-зуево
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В Сергиевом Посаде будут выпускать высокотехнологичные ветеринарные препараты
28 октября 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания ООО «АВЗ С-П» из Сергиева Посада увеличит производство ветеринарных препаратов.
В их числе будут высокотехнологичные продукты с потенциалом импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания взяла под инвестпроект льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области.
«АВЗ С-П» инвестирует 170 млн рублей в покупку, установку, настройку технологического оборудования, а также другие мероприятия по подготовке к серийному производству. 128 млн рублей, то есть более 75% от общей суммы, в виде льготного займа предоставит ФРП Московской области. Модернизация завершится в 2025 году», – уточнила зампред.
С выходом на полную мощность компания сможет выпускать каждый год более 3 млн единиц твёрдых форм БАДов и лекарств, жидкие формы препаратов, мягкие формы лекарств и косметику, а также лекарства в виде полимерных лент и репелленты. Ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

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В деревне Юдино открыли новый ТРЦ со ста магазинами
28 октября 2024, 16:24

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском городском округе открыли многофункциональный торгово-развлекательный центр «ОДИПАРК». Он расположен в деревне Юдино и вмещает около 100 магазинов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В открытии ТРЦ «ОДИПАРК» принял участие глава округа Андрей Иванов. Общая площадь нового ТРЦ – 32 тыс. кв. метров, сдаваемая – около 23 тыс. В торговом центре разместятся порядка 100 новых магазинов, развлекательный семейный парк и ресторан.
«Торговля – двигатель экономики. Несмотря на санкции, в нашей стране она активно развивается. Лучший показать того, что в России всё стабильно, – открытие торгово-развлекательных центров, построенных по лучшим мировым стандартам. «ОДИПАРК» – это 3 млрд. рублей инвестиций, 500 новых рабочих мест и 175 млн. рублей налогов ежегодно, современна архитектура и высокий уровень обслуживания», – заявил Иванов.
ТРЦ «ОДИПАРК» стал завершающим звеном ритейл-парка в Юдине, который состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома и сада «Лемана ПРО», а также спортивного центра DESPORT.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Ленинском округе запустили завод премиальных сыров
28 октября 2024, 16:13

Фото: iStock / Grigorenko

В Подмосковье появится завод по производству сыров премиального качества. Его в Ленинском городском округе запускает агропромышленный комплекс «Рота-Агро».
Мощность предприятия превысит 12 тонн в сутки и до 5 тыс. тонн в год. Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проверки выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Завод станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1». ГК «Рота-Агро» инвестировала в проект более 1,5 млрд. рублей. На производстве создано 200 рабочих мест.
«Запуск завода позволит сохранить безупречное качество продукта и при этом существенно расширить географию поставок. В планах компании также расширение ассортимента и строительство ещё одного производства для сортов сыра с голубой плесенью», - поделилась планами управляющий партнер ГК «Рота-Агро» Алла Налча (Саблина).
Площадь завода порядка 6 тыс. кв. м. Предприятие оснащено новейшим оборудованием отечественного и зарубежного производства.

Компания «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твёрдые и сверхтвёрдые сорта со сроком созревания до трёх лет. Таким сырам нет аналогов на российском рынке. Изготавливают их из молока собственного производства.

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#сыр
#производство
#главгосстройнадзор мо
#строительство
#инвестиции
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Путин сообщил о стремительном росте российской экономики
Путин: экономика РФ продолжает расти, за январь-август ВВП прибавил 4,2%
28 октября 2024, 15:30

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин сообщил о стремительном росте российской экономики. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Отмечается, что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года немного замедлилась. Однако, несмотря на это, экономика страны продолжает стремительно расти.

Так, заявил Путин со ссылкой на подсчёты Минэкономразвития РФ, за январь-август этого года ВВП прибавил 4,2%.

На прошлой неделе стало известно о повышении ключевой ставки Центробанком России. В итоге её значение достигло рекордного значения в 21%. Однако экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что помимо негативных моментов такое решение имеет и ряд плюсов. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#россия
#экономика
#ввп
#ключевая ставка
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В России предупредили об «идеальном шторме» в экономике в 2025 году
Инвестбанкир Коган: в экономике России в 2025 году случится «идеальный шторм»
28 октября 2024, 13:56

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале.
Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.

По словам Когана, в России произойдёт падение ВВП, при этом его размер неизвестен, а является «вопросом более чем творческим».

Экономист заявил, что к этому приведут сразу несколько факторов. Во-первых, Банк России пообещал в предстоящем году проводить жёсткую денежно-кредитную политику. На заседании от 25 октября было принято решение о повышении ключевой ставки до рекордного 21%, также был пересмотрен прогноз по ней в сторону резкого увеличения.

Во-вторых, ожидается, что рост доходов будет превышать рост расходов. То есть, ожидается жесткая фискальная политика. А третьим фактором Коган назвал серьёзную макропруденциальную политику, в рамках которой будет ужесточаться выдача кредитов россиянам и представителям бизнеса с целью снижения рисков. Также влияние на ситуацию окажет отмена льготной ипотеки.

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#экономика
#россия
#центробанк
#прогноз
#банк россии
#ввп
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Бизнесу приходится отдавать спецтехнику из лизинга
РБК: У российского бизнеса чаще забирают сданную в лизинг спецтехнику
28 октября 2024, 13:04

Фото: iStock/ ake1150sb

Представители лизинговых компаний начали фиксировать случаи, когда у предпринимателей отбирают спецтехнику, сданную в лизинг, сообщает «РБК».
Лизинг — аренда движимого имущества на долгий период. До завершения срока действия договора у арендатора есть право выкупить его.

Под удар попали представители малого и среднего бизнеса. Изъятие специализированной техники связывают с повышением Центральным Банком ключевой ставки до 21%.

Скоро рынок специальной техники в России будет падать, говорит глава компании «Стройтех» Александр Липский. Рост утильсбора с 1 января 2025 года тоже повлияет на состоятельность лизинговых компаний. Все эти критерии поспособствуют сокращению бюджета из-за пошлин и утильсбора на новые машины. В ​ближайшие ​два или четыре месяца в Россию завезут меньшее количество специальной техники.

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#машины
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Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов России по науке и технологиям
28 октября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область включена в топ-5 рейтинга по развитию науки и технологий по итогам 2023 года, свидетельствует исследование РИА Новости. Подмосковье замкнуло пятёрку сильнейших.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
«На эти регионы приходится 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам прошедшего года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, большим числом научно-исследовательских институтов, работой высокотехнологичных производств», – говорится в комментарии к рейтингу.
Замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область

Как сказано в исследовании, развитие науки, внедрение передовых технологий, разработка инноваций в разных отраслях выступают одними из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны, оказывая влияние на уровень жизни населения.

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#подмосковье
#московская область
#наука
#технологии
#рейтинг
#регионы
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ВТБ повысил максимальную ставку по рублёвым депозитам до 22% годовых
28 октября 2024, 09:43

Фото: istockphoto/alexialex

С 28 октября ВТБ повысил ставки по вкладам. Например, максимальная ставка по депозитам в рублях на полгода теперь будет составлять 22%.
В среднем ставки по вкладам выросли на один процентный пункт, передаёт РБК. Специалисты ВТБ ожидают, что в ближайшее время и другие банки начнут поднимать ставки по вкладам в пределах от одного до полутора процентных пункта. Это откроет финансово-кредитным организациям новые возможности для привлечения клиентов, особенно учитывая традиционно высокий спрос на вклады в четвёртом квартале.

Аналитики ВТБ полагают, что к концу года рынок привлечения может достичь 56,3 триллиона рублей. Это составит прирост в 27%. В 2023 году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%, указали в банке.

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Подмосковье ищет медработников