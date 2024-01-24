Биограф Шустер рассказал, как Зеленский жил в подземном бункере

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому очень тяжело жилось в бункере, об этом написал биограф Саймон Шустер, который провёл с украинским лидером год, цитаты из его книги The Showman приводит Bloomberg.
«В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — приводит издание слова президента.
Шустер рассказал, что убежище Зеленского расположено под его киевской резиденции. Отмечается, что у него была очень узкая кровать, на которой не удобно было ворочаться, а телефон президента постоянно звонил.
При этом, как пишет Шустер, помощница Зеленского рассказала о крайне тяжёлом физическом состоянии президента. По её словам, он был «похож на ходячий труп».
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Евгения Парфентьева