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Президент Украины Владимир Зеленский не доволен высоким политическим рейтингом главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому собирается его уволить и заменить на главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Зеленский намерен сместить Залужного с поста. Он хочет сбросить его, чтобы назначить на это место Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, но не имеет опыта в сфере командования войсками. Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Он подчеркнул, что неудачи ВСУ на поле боя и сложная внутриполитическая обстановка привела к тому, что в Киеве сейчас творится настоящий хаос. Украинские власти попали в ловушку и испытывают панику, не зная, что делать дальше.
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Элина Позднякова