«Предъяви претензии к Колизею»: В Крыму отреагировали на указ Зеленского о территориях РФ

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После указа президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» ему предложили предъявить территориальные претензии на римский Колизей, с таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью для «РИА Новости».
Напомним, вчера стало известно, что Владимир Зеленский подписал новый указ, в котором уточняются некоторые российские регионы, которые, якобы, исторически были заселены украинцами. В тексте документа также сказано, что кабмину Украины поручено в ближайшее время разработать план действий по сохранению украинской культуры и идентичности в указанных регионах.
По мнению крымского политика, у властей Украины, во главе с Зеленским, отсутствует та или иная историческая перспектива, равно как и у указов, которые они придумывают.
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«В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — прокомментировал ситуацию Константинов.
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Евгения Парфентьева