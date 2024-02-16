Биограф Зеленского указал на его истощение

Приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленского лица сообщают, что у главы государства появляются признаки физического истощения. Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявил американский журналист, автор биографии украинского главы Саймон Шустер.
Вместе с тем, Шустер заявил, что в окружении президента практически не осталось тех, кто может дать ему отпор. А общее отсутствие возражений с действиями Зеленского влечёт за собой ряд проблем.
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Анастасия Чинкова