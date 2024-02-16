Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Преимущество России в вооружении стало критическим, признался Зеленский

Преимущество России в вооружении стало критическим, признался Зеленский

16 февраля 2024, 15:59

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Берлине признался, что преимущество России в артиллерии и другом вооружении стало критическим.
Напомним, что сегодня украинский президент прибыл с рабочим визитом в Германию, где уже встретился с канцлером Олафом Шольцем. В ходе их встречи были подписаны двусторонние соглашения о гарантиях в сфере безопасности.

На брифинге по итогам визита Зеленский признался, что Россия намного превосходит Украину в оружии. Он отметил, что сейчас разворачивается критичная ситуация.


Ранее сообщалось, что в Конгрессе США подготовили альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере более 60 миллиардов долларов. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

Читайте также:

Зеленский прибыл в Германию с рабочим визитом

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Бортник: Запад может избавиться от Зеленского, подвергнув сомнению его легитимность
#владимир зеленский
#украина
#германия
#россия
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Срочно!»: В Германии вынесли последнее предупреждение Украине
Focus: Положение Украины ухудшится, если она срочно не начнёт переговоры
16 февраля 2024, 16:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украина потеряет последнюю надежду на положительный исход, если срочно не начнёт переговоры, об этом пишет Герхард Манготт в своей статье для немецкого издания Focus.
«Можно ожидать того, что в этом году переговорные позиции Украины ухудшатся. По этой причине вопрос начала переговоров о прекращении огня следовало бы срочно рассмотреть», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

По его словам, без помощи западных союзников Вооружённым силам Украины не удастся удержать даже те позиции, на которых они находятся сегодня.

При этом, Манготт напомнил, что российские военные на полях спецоперации продвигаются весьма успешно. Так, он отметил занятие всё новых позиций на Купянском направлении.

Читайте также:

Боец РФ, за обмен которого ВСУ требовали 1,5 млн рублей, вернулся из плена

Военкор Лисицин: До полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов

Военный Дандыкин: «Подземный город» создан в зоне СВО для сохранения живой силы
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ официально подтвердили отступление с укрепрайона «Зенит» южнее Авдеевки
Тарнавский: ВСУ отходят с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки
16 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/Leestat

ВСУ отходят покидают свои позиции в районе «Зенит» и уходят на юго-восточную окраину Авдеевки. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский. Его слова передает местное издание «Страна».
«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», - пишет генерал Тарнавский.

Он пояснил, что, занимая данные позиции РФ не получат тактического преимущества и не смогут улучшить ситуацию на данном направлении.
Тарнавский добавил, что сейчас в ВСУ продолжается перегруппировка войск. Украинские военные обустраиваются на новых позициях и пополняют запасы боеприпасов.

Накануне российские военкоры сообщали, что российским военным удалось установить контроль над укрепрайоном ВСУ «Зенит».

Ранее Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев.

Читайте также:

Штурмбригада ВСУ местами находится в полном окружении в Авдеевке

«48 часов»: сколько осталось до полного освобождения Авдеевки

«Удавка окружения затягивается»: последние новости о ситуации в Авдеевке
#военные
#данные
#контроль
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
16 февраля 2024, 15:45

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — предупредил горожан Развожаев.

Сирены воздушной тревоги завыли в 15:04 по московскому времени. Отмечается, что в Севастополе также приостановлена работа общественного транспорта.

Напомним, рано утром 15 февраля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Согласно карте а сайте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога зазвучала во всех областях Украины, а также в частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

Читайте также:

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

Взрывы произошли во Львове на западе Украины

В Одессе, Очакове и Харькове на фоне воздушной тревоги гремят взрывы
#воздушная тревога
#севастополь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГУР назвали плохой ситуацию для ВСУ в зоне СВО
Буданов*: ситуация на фронте для ВСУ плохая
16 февраля 2024, 15:14

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ складывается плохо из-за дефицита снарядов. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова передает «РБК-Украина».
«Плохая (ситуация на фронте – ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и для этого есть объективные причины», — рассказал Буданов*.

По его словам, проблема заключается в высокой интенсивности и продолжительности боевых действий. Он также добавил, что объемы вооружения, предоставляемые западными союзниками, не могут покрыть потребности Украины, так же, как и промышленность страны.

Ранее Буданов* утверждал, что новое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) начнется весной 2024 года.

Читайте также:

Военные из 119-й бригады теробороны ВСУ заявили о желании сложить оружие

«48 часов»: сколько осталось до полного освобождения Авдеевки

Командование ВСУ заявило о возможном отступлении из Авдеевки

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
#промышленность
#страны
#вооружения
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мама, я дома»: душераздирающая история возвращения российского бойца из плена ВСУ
Боец РФ, за обмен которого ВСУ требовали 1,5 млн рублей, вернулся из плена
16 февраля 2024, 14:56

Фото: iStock/Sinenkiy

Российский военный, за обмен которого украинские военные требовали 1,5 млн рублей у его семьи, вернулся домой из украинского плена. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, мужчина работал до 2022 года в МЧС. Потом он уволился и ушел на спецоперацию. Во время одного из боев ему оторвало ступню, и он попал в плен ВСУ. Там, по его словам, обращались по-разному. В плену он жил только одной мыслью: вернуться домой.

Впервые его включили список обмена 24 января. Однако тогда ВСУ сбили российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, и автобус с российскими пленными развернули.

Однако две недели назад он все-таки смог вернуться в Россию.

Украинцы ранее связывались с матерью Сергея и требовали у нее 1,5 млн рублей за то, чтоб его внести в список на обмен. После ее отказа шантажисты пропали. А потом раздался звонок, и она услышала три заветных слова: «Мама, я дома».

Читайте также:

Бойцы ВСУ помогли эвакуировать взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ

«Без единого выстрела»: В Запорожской области бойцы ВСУ сдались в плен ВС РФ

Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
#самолет
#автобус
#мчс
#мужчина
#дома
#мама
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные из 119-й бригады теробороны ВСУ заявили о желании сложить оружие
16 февраля 2024, 14:40

Фото: iStock/Olena_Z

Несколько военных 119-й бригады территориальной обороны ВСУ записала видеообращение, в котором заявили о желании сложить оружие и пожаловались на «мясные штурмы» и «равнодушие руководства страны».
Ранее 119-я бригада ВСУ вела бои в районе Артемовска. Весной 2023 года бригаду вывели в приграничные районы. Уже в декабре прошлого года в соцсетях появились сообщения, что бойцов перекинули в район Белогоровки под Кременной.

«Мы мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своих побратимов из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел и равнодушие руководства страны. Нами было принято решение сложить оружие», - говорится в видеообращении.

По их словам, так они могут получить шанс на спасении жизни. Военные отметили, что они честно воевали за свою страну, однако их предали.
Ролик распространился в TikTok, но постоянно удалялся. Мобилизованные обращаются помимо президента Украины Владимира Зеленского к главкому ВСУ Валерию Залужному. А это значит, что видео было записано до 8 февраля. Дальнейшая судьба мобилизованных из 119-й бригады неизвестна.
#военные
#оружие
#кровь
#видео
#страны
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ нанесли удар по Курской области и обесточили два населённых пункта
Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область и обесточили два села
16 февраля 2024, 14:16

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области и обесточили два населённых пункта. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Отмечается, что в результате обстрела были повреждены линии электропередачи в селе Городище и части села Козино. Местные жители остались без света.

Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады будут осуществлять работу по восстановлению электроснабжения, когда настанет безопасная обстановка.

Ранее офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин сообщил, что жители Запорожья готовятся к сдаче города. Он сообщил, что власти смогли найти деньги на Евровидение, но не профинансировали «зубы дракона» в Запорожье. Такие решения украинских властей могут привести к полному ослаблению ВСУ, поэтому жители города готовятся к его сдаче.

Читайте также:

«48 часов»: сколько осталось до полного освобождения Авдеевки

В Николаевской области повреждён объект портовой инфраструктуры

Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19 человек
#украина
#россия
#курская область
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«48 часов»: сколько осталось до полного освобождения Авдеевки
Военкор Лисицин: до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов
16 февраля 2024, 13:49

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российский военный корреспондент Евгений Лисицын выразил уверенность, что до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов.
«Сейчас в Российской Федерации творится великая история. Тот населенный пункт откуда бил нацист по Донецку почти освобожден. Я точно знаю до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов», - пишет Лисицин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при сложной ситуации для ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский не дает разрешение на вывод войск.

Лисицин также пожелал российским военным остаться живыми при штурме Авдеевки.

При этом, по данным российских военкоров, до полного окружения Авдеевки осталось меньше двух километров. ВС РФ кинули все силы на то, чтобы взять город в кольцо. Политолог Алексей Живов написал в своем Telegram-канале, что за половину суток по позициям ВСУ в Адеевке было выпущено порядка 60 ФАБ.

Читайте также:

Штурмбригада ВСУ местами находится в полном окружении в Авдеевке

Командование ВСУ заявило о возможном отступлении из Авдеевки

«Удавка окружения затягивается»: последние новости о ситуации в Авдеевке
#президент
#город
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штурмбригада ВСУ местами находится в полном окружении в Авдеевке
«Страна»: подразделения 3-й штурмбригады ВСУ в Авдеевке находятся в окружении
16 февраля 2024, 13:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

3-я штурмовая бригада, которая на днях была переведена в Авдеевку для стабилизации ситуации, местами находится в окружении. Об этом сообщил замкомандира бригады Родион Кудряшов. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении. Местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180», - заявил Кудряшов.

Он не стал высказывать свое мнение по поводу необходимости удерживания Авдеевки, отметив, что 3-я ОШБр выполняет приказы Генштаба ВСУ.

До этого командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявлял, что украинские военные под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев.

Читайте также:

«Удавка окружения затягивается»: последние новости о ситуации в Авдеевке

Окружение в Авдеевке и штурм в Донецке: последние новости СВО

В США заявили, что Авдеевка вскоре может перейти под контроль ВС РФ
#всу
#сво
#военные
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф