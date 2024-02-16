Преимущество России в вооружении стало критическим, признался Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Берлине признался, что преимущество России в артиллерии и другом вооружении стало критическим.
Напомним, что сегодня украинский президент прибыл с рабочим визитом в Германию, где уже встретился с канцлером Олафом Шольцем. В ходе их встречи были подписаны двусторонние соглашения о гарантиях в сфере безопасности.
На брифинге по итогам визита Зеленский признался, что Россия намного превосходит Украину в оружии. Он отметил, что сейчас разворачивается критичная ситуация.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США подготовили альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере более 60 миллиардов долларов. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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На брифинге по итогам визита Зеленский признался, что Россия намного превосходит Украину в оружии. Он отметил, что сейчас разворачивается критичная ситуация.
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Анастасия Чинкова