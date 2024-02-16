Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию для встречи с партнёрами Киева. О своей поездке он сообщил в Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что в течение двух дней он проведёт ряд встреч с партнёрами в Германии и Франции. Также Зеленский сообщил о новых договорённостях и участии в Мюнхенской конференции безопасности.
По словам Зеленского, Украина делает всё необходимое для того, чтобы как можно быстрее завершить конфликт с Россией и «обеспечить надежный мир».
Ранее в этот день глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского – это пустышка.
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По словам Зеленского, Украина делает всё необходимое для того, чтобы как можно быстрее завершить конфликт с Россией и «обеспечить надежный мир».
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Анастасия Чинкова