Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Бывший премьер-министр Андрей Бабиш начинает представлять угрозу безопасности Чехии из-за его «пацифистских» высказываний по поводу событий в Украине, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский в воскресенье в ток-шоу чешского телевидения. Об этом сообщает Czech Radio.
Липавский обвинил лидера партии ANO в подрыве обороноспособности страны и ее международного авторитета в политическом плане, а также в том, что он ничего не смыслит во внешней политике. Бабиш же в ответ сказал, что Пиратская партия самого Липавского представляет угрозу безопасности и суверенитету Чехии из-за их подхода к миграции, поддержки отмены права вето на уровне ЕС и «братания» пиратов с лидером словацкой оппозиции Михалом Шимечкой.
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш — миллиардер, медиамагнат и владелец транснационального агрохолдинга. Его даже сравнивали с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони: журнал Foreign Policy назвал его «Бабискони», в ответ на что Бабиш грозился подать в суд.
Занимавший пост главы чешского кабинета министров до 2021 года Бабиш не раз критиковал нынешние власти Чехии (включая президента страны Петра Павела и нынешнего премьера Петра Фиалу) за их однозначную поддержку Украины и желание победы последней над Россией на поле боя. Лидер партии «Акция недовольных граждан» (ANO) уже не раз высказывал сожаление по поводу того, что никто из официальных лиц Чехии не выступает за решение украинского конфликта путём мирных переговоров.
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Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш — миллиардер, медиамагнат и владелец транснационального агрохолдинга. Его даже сравнивали с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони: журнал Foreign Policy назвал его «Бабискони», в ответ на что Бабиш грозился подать в суд.
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