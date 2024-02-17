Чехия рассказала о закупке снарядов для Украины

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Президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах, сообщает ТАСС.
«Мы выявили возможность закупки для Украины 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров», — отметил президент.Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки. Чехия намерена обратиться за финансированием к США, Германии, Швеции или другим странам. Если средства будут выделены, передача боеприпасов может состояться в течение ближайших недель.
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Артем Кузьмин