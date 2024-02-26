Фото: iStock/Hal_Gamble
Чехия не собирается направлять своих военнослужащих в Украину. Об этом заявил премьер-министр данной восточноевропейской страны Пётр Фиала, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.
Ранее сегодня премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений. По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.
Читайте также:
Фицо: некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военных на Украину
В Чехии назвали следующие города, которые потеряет Украина
Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
Читайте также:
Фицо: некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военных на Украину
В Чехии назвали следующие города, которые потеряет Украина
Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
Артем Путинцев