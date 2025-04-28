Бывшего замглавы Минцифры России осудили к девяти годам колонии за взятку

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Хамовнический суд Москвы вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина. Экс-чиновник обвинялся в получении взятки.
Паршин приговорен к девяти годам колонии строгого режима.
По данным следствия, Паршин получил взятку в 3 млн 750 тыс рублей за предоставление грантов в сфере IT-решений для госсектора.
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По данным следствия, Паршин получил взятку в 3 млн 750 тыс рублей за предоставление грантов в сфере IT-решений для госсектора.
«Признать Паршина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей», — огласил решение суд, сообщает ТАСС.Тюремный срок получил и второй фигурант дела — бывший генеральный директор «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Бизнесмен обвинялся в даче взятки. Моносов получил 8,5 года колонии строгого режима. Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 315 млн рублей.
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Самиров Рамиль