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Бывшего замглавы Минцифры России осудили к девяти годам колонии за взятку

Бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина осудили к 9 годам колонии
Фото: iStock/konstantin71

Фото: iStock/konstantin71

Хамовнический суд Москвы вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина. Экс-чиновник обвинялся в получении взятки.
Паршин приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

По данным следствия, Паршин получил взятку в 3 млн 750 тыс рублей за предоставление грантов в сфере IT-решений для госсектора.

«Признать Паршина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей», — огласил решение суд, сообщает ТАСС.
Тюремный срок получил и второй фигурант дела — бывший генеральный директор «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Бизнесмен обвинялся в даче взятки. Моносов получил 8,5 года колонии строгого режима. Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 315 млн рублей.

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В Белоруссии допустили связь крупных лесных пожаров с украинскими поджогами
Белорусский министр Кулик связал лесные пожары в стране с поджогами из Украины
28 апреля 2025, 04:01

Фото: iStock/Gilitukha

Белоруссия усилила пожарные расчёты вдоль границы с Украиной из-за угрозы трансграничных лесных возгораний. Об этом заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик в интервью телеканалу «Беларусь 1», не исключив умышленный поджог со стороны Украины.
По его словам, впервые в истории пожароопасный период в стране начался уже 21 февраля — это кажется подозрительным. Один из последних крупных пожаров перекинулся на белорусскую территорию с украинской стороны, охватив участок протяжённостью 1,5 км. Кулик отметил, что такие масштабы и скорость распространения огня наводят на мысли о целенаправленных действиях.

«Проблема сейчас — пожары. Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе) перешел с украинской территории (...) У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — приводит РИА Новости слова главы министерства в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Лесная отрасль Белоруссии переведена в режим повышенной готовности. Все силы сосредоточены на предотвращении новых очагов возгорания и оперативном реагировании на угрозы.

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Бизнесмен Сакс: россияне не являются врагами для США
27 апреля 2025, 22:33

Фото: iStock/ Sven Loeffler

Россияне не являются врагами для граждан США. С таким заявлением выступил в соцсети X американский бизнесмен Дэвид Сакс.
Подобным образом инвестор отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался снова выпросить помощь. Украинский политик обратил внимание, что Киев сражается с «врагами» Соединенных Штатов Америки.

«Русские нам не враги», — прокомментировал слова Владимира Зеленского Дэвид Сакс.

Со слов инвестора, США не стоило помогать киевскому режиму в конфликте с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть».

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Профессиональный чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Sun: Трамп запретил Макрону участвовать в его разговоре с Зеленским
27 апреля 2025, 17:18

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть». Об этом сообщает газета Sun, ссылаясь на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.
Специалист прокомментировала кадры, на которых Макрон пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается их развести в разные стороны. Американский лидер обратился к французскому коллеге, заявив, что он не прав, и ему следует удалиться.

Также на опубликованном Белым домом ролике видно, что изначально стояли три стула, но в итоге их осталось два – для Трампа и Зеленского.

Накануне они провели короткую встречу перед похоронами понтифика в базилике Святого Петра. Стороны договорились провести полноценную беседу после завершения церемонии, однако, как написали украинские СМИ, этого так и не произошло.

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Во Франции призвали Макрона уйти в отставку
Политик Дюпон-Эньян: из-за поведения на встрече в Ватикане Макрону нужно уйти
27 апреля 2025, 13:18

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за своего поведения на встрече американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Ватикане. Об этом объявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
Политик отреагировал на видео, на котором французский лидер подошел к Владимиру Зеленскому, беседовавшему с Дональдом Трампом, и крепко пожал ему руку. Президент Соединенных Штатов Америки, в свою очередь, не подал руки Эммануэлю Макрону и преградил ему дорогу к трем стульям, два из которых приготовили для Трампа и Зеленского.

«С Макроном обошлись как с лакеем. Он должен уйти [с поста президента Франции]. Скорее, досрочные выборы президента!» — обратил внимание Дюпон-Эньян.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.

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#дональд трамп
#владимир зеленский
#франция
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Названы причины падения курса доллара
Pravda.Ru: причины падения курса доллара кроются в политике Трампа
27 апреля 2025, 11:51

Фото: iStock/Lazy_Bear

Причины падения курса доллара, который в понедельник достиг самых низких значений с 2022 года, кроются в политике президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Pravda.Ru.
Отмечается, что ряд экспертов указывают на вмешательство американского лидера в работу центрального банка, которое пагубно отражается на рынках.
«На фоне этих событий евро вырос на 1,3% по отношению к доллару, японская иена и швейцарский франк тоже укрепились. Инвесторы ищут спокойствие и убежище в более стабильных активах — именно поэтому растет спрос на евро и немецкие облигации», — говорится в материале.
По данным издания со ссылкой на CNBC, в случае если Трамп решит сместить председателя ФРС, Штаты еще больше потеряют доверие к своей экономике.

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