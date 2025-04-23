В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники МВД и Следственного комитета при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
По данным следствия, в период с мая 2023 года по апрель 2025 года подозреваемые за денежное вознаграждение способствовали незаконному пребыванию иностранных граждан на территории России путём изготовления для них фиктивных трудовых договоров.
Во время обысков были изъяты деньги, документы и электронные носители, которые подтвердили причастность подозреваемых к преступной деятельности.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Во время обысков были изъяты деньги, документы и электронные носители, которые подтвердили причастность подозреваемых к преступной деятельности.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чинкова