Мошенники обманули россиянина на 6,5 млн, убедив набрать кредитов и продать авто

Мошенники обманули россиянина на 6,5 млн рублей, убедив его набраться кредитов и продать автомобиль. Об этом сообщает кемеровское УМВД. Сначала мужчина получил сообщение от якобы коллеги об утечке данных сотрудников, а после с ним связался «полицейский» и сообщил о незаконных переводах денег.