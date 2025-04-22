Мошенники обманули россиянина на 6,5 млн, убедив набрать кредитов и продать авто

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Мошенники обманули россиянина на 6,5 млн рублей, убедив его набраться кредитов и продать автомобиль. Об этом сообщает кемеровское УМВД. Сначала мужчина получил сообщение от якобы коллеги об утечке данных сотрудников, а после с ним связался «полицейский» и сообщил о незаконных переводах денег.
«Парадоксально, но потерпевший знал о подобных схемах из СМИ, но всё равно попался на удочку аферистов. Этот случай вновь подтверждает: ни один предупреждающий знак не гарантирует защиту от профессиональных мошенников. Под давлением мужчина снял все средства со счетов, оформил два кредита и продал автомобиль Haval за 2,3 миллиона рублей», — передает «Сiбдепо».В то же время в Москве поймали 19-летнего курьера мошенников, который собирался забрать деньги у пенсионера. Как сообщает АГН «Москва», 72-летний дедушка накануне уже отдал парню более полумиллиона рублей, 16 000 долларов США и 8 000 евро. Он заподозрил неладное, когда от него начали снова требовать срочно «обезопасить» деньги и позвонил в полицию.
«В результате проведенных мероприятий полицейские задержали курьера после передачи ему муляжа денежных средств. Установлено, что он приезжал к заявителю за деньгами и в первый раз. Правонарушитель пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев