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Мошенники обманули россиянина на 6,5 млн, убедив набрать кредитов и продать авто

Фото: iStock/nevodka

Фото: iStock/nevodka

Мошенники обманули россиянина на 6,5 млн рублей, убедив его набраться кредитов и продать автомобиль. Об этом сообщает кемеровское УМВД. Сначала мужчина получил сообщение от якобы коллеги об утечке данных сотрудников, а после с ним связался «полицейский» и сообщил о незаконных переводах денег.
«Парадоксально, но потерпевший знал о подобных схемах из СМИ, но всё равно попался на удочку аферистов. Этот случай вновь подтверждает: ни один предупреждающий знак не гарантирует защиту от профессиональных мошенников. Под давлением мужчина снял все средства со счетов, оформил два кредита и продал автомобиль Haval за 2,3 миллиона рублей», — передает «Сiбдепо».
В то же время в Москве поймали 19-летнего курьера мошенников, который собирался забрать деньги у пенсионера. Как сообщает АГН «Москва», 72-летний дедушка накануне уже отдал парню более полумиллиона рублей, 16 000 долларов США и 8 000 евро. Он заподозрил неладное, когда от него начали снова требовать срочно «обезопасить» деньги и позвонил в полицию.
«В результате проведенных мероприятий полицейские задержали курьера после передачи ему муляжа денежных средств. Установлено, что он приезжал к заявителю за деньгами и в первый раз. Правонарушитель пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером», — говорится в материале.
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Ограбившие Ким Кардашьян в Париже пенсионеры предстанут перед судом
22 апреля 2025, 22:56

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм* @kimkardashian)

28 апреля перед парижским судом предстанут члены банды пенсионеров, которые ограбили звезду Ким Кардашьян, сообщило издание The Guardian.
Ограбление случилось 3 октября 2016 года. Примерно в два часа ночи пятеро вооруженных мужчин собрались у здания, где Ким снимала квартиру на время поездки во Францию. Всем грабителям было за 60 лет.

Злоумышленники проникли в здание под видом сотрудников полиции, связали звезду и заклеили ей рот скотчем. Один из мужчин наставил на нее огнестрельное оружие и потребовал обручальное кольцо.

Ограбление продолжалось десять минут. Проникнувшие в квартиру отобрали украшения, бросили связанную Кардашьян в туалете и убежали. Пропали драгоценности на сумму порядка 10 миллионов евро — они все еще не найдены. Ким получила обратно только драгоценный крест с бриллиантами, стоящий 30 тысяч евро.

В участии и организации преступления подозревают 12 человек.

«Мы все были дедами», — отметил один из них, 71-летний Юнис Аббас.

Кроме него, на скамье подсудимых будут еще девять человек.

Одиннадцатый подозреваемый уже скончался, еще один, 80-летний Пьер Буинер, не сможет участвовать в судебном процессе из-за проблем со здоровьем. Мужчину будут судить отдельно.

Мужчинам предъявили обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Отмечалось, что суд может продолжаться с 28 апреля до 23 мая.

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В Петербурге фура с пивом опрокинулась на дороге и перекрыла движение
22 апреля 2025, 21:37

Фото: iStock/ Diy13

В Санкт-Петербурге огромная фура с ящиками пива опрокинулась на дороге и перекрыла несколько полос движения, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что дорожно-транспортное путешествие случилось сегодня на 47-м км КАД. Из-за удара прицеп большегрузного автомобиля практически разорвало и на асфальте оказались сотни банок с пивом — многие их них лопнули. Очевидцы обратили внимание, что проезжая часть оказалась полностью залита алкоголем, а аромат пива стоял еще очень долго.

Из-за аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на складе в Московском районе Санкт-Петербурга случился пожар. Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.

Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

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#санкт-петербург
#аварии
#пиво
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Избивших сверстника на перемене подростков задержали
22 апреля 2025, 21:19

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Состояние подростка, жестоко избитого в школе № 2120 в Новой Москве, оценивают как удовлетворительное — у восьмиклассника сломана челюсть и сотрясение мозга. Избивших мальчика учеников задержали и уже отчислили — приказ подписал директор, сообщил Телеграм-канал Mash.
Оба 15-летних нападавших оказались гражданами РФ. Молодые люди могут оказаться в колонии сроком на 5 лет за хулиганство. Один из несовершеннолетних уже состоит на учете в школе из-за поведения. Следственный комитет продолжает расследовать инцидент, а Департамент образования и прокуратура контролируют ситуацию.

Напомним, что мальчика избили 21 апреля на перемене. Очевидца подчеркивали, что восьмиклассника жестоко наказали за внешний вид — черные волосы, бледная кожа и неформальный стиль в одежде. По словам учеников, молодые люди били жертву по лицу ногами — школьник захлебывался кровью и бился в конвульсиях.

Ранее сообщалось, что в Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп».

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#школьники
#школа
#избиение
#дети
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Два матроса устроили поножовщину на траулере в Охотском море
22 апреля 2025, 19:07

Фото: iStock/ Edgar G. Biehle

В Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп», сообщил Tелеграм-канал «112».
Между мужчинами произошла ссора. Во время словесной перепалки 29-летний матрос Сергей ударил ножом в грудь своего 26-летнего коллегу Александра. Капитан траулера оперативно рассказал о случившемся на берег. В итоге после оказания первой помощи раненого эвакуировали на вертолете Ми-8.

Сергея задержали. В настоящее время мужчину допрашивают.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — обратили внимание в публикации.

Ранее сообщалось, что в московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ.

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МЧС: в Московском районе Петербурга загорелся склад
22 апреля 2025, 18:41

Фото: iStock/ Distortion Media

Пожар на складе случился в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.

Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

В 16:51 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — это значит, что двух направленных на ликвидацию пожарных расчетов не хватает и их нужно удвоить.

Сейчас устранением пожара занимаются 29 пожарных и семь единиц техники. Информациио пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.

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