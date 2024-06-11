Бывший адвокат Илья Новиков* заочно осуждён на 8,5 лет за фейки о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* к 8,5 годам колонии общего режима. Он признан виновным в распространении фейков о российской армии.
Как установили следствие и суд, 3 апреля 2022 года Новиков*, ранее также известный по играм в телевикторине «Что? Где? Когда?», находясь за границей, руководствуясь мотивами политической ненависти, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ.
Кроме того, ФСБ сообщила о возбуждении в отношении экс-адвоката уголовного дела о государственной измене в форме перехода на сторону противника. Следователи считают, что фигурант вступил на Украине в ряды территориальной обороны и занимался там пропагандистской работой.
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года. Бывшие коллеги посчитали, что его высказывания не отвечают нормам кодекса профессиональной этики.
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Кроме того, ФСБ сообщила о возбуждении в отношении экс-адвоката уголовного дела о государственной измене в форме перехода на сторону противника. Следователи считают, что фигурант вступил на Украине в ряды территориальной обороны и занимался там пропагандистской работой.
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года. Бывшие коллеги посчитали, что его высказывания не отвечают нормам кодекса профессиональной этики.
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Александр Бойцов