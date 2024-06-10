Бывший министр энергетики Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Хакасии

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Бывший министр энергетики России Николай Шульгинов будет баллотироваться в Государственную думу от Хакасии, об этом сообщил секретарь Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Сокол в своём Telegram-канале.
«На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в Правительстве России — Николай Григорьевич Шульгинов», — написал Сокол.
Он также отметил, что кандидатуру Шульгинова на предстоящих выборах поддержать партии «Единая Россия» и КПРФ.
Шульгинов занял пост министра энергетики РФ 10 ноября 2020. 7 мая 2024 года состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина, после которой правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Евгения Парфентьева