Бывший советник Трампа объяснил позицию экс-президента к ЕС и НАТО

Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода военным преступлением и пообещал «не оставить в покое тех, кто это сделал». Об этом глава государства заявил, выступая на закрытии Всемирного форума молодёжи в Сочи, пишет РИА Новости.