Бывший советник Трампа объяснил позицию экс-президента к ЕС и НАТО

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон рассказал в интервью Corriere della Sera об отношении политика к Евросоюзу и НАТО.
По словам Бэннона, бывший лидер США не приходится другом ни ЕС, ни «форуму в Давосе», ни технократам «в НАТО».
Эксперт отметил, что в 2017 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель потребовала 375 миллиардов долларов за защиту, предоставляемую НАТО, во время своего визита в США, поэтому «Трамп должен заставить другие страны "платить"».
Ранее Трамп вызвал нынешнего лидера США Джозефа Байдена на дебаты.
Читайте также:
Трамп вызвал Байдена на дебаты
Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей
«Трамп ясно дал понять: если вы не достигнете [уровня трат в размере] 2 процентов ВВП на оборону, вы увидите масштабную реструктуризацию НАТО», – заявил Бэннон, отвечая на вопрос журналиста, что будет означать возвращение бывшего главы США в Белый дом.
Ранее Трамп вызвал нынешнего лидера США Джозефа Байдена на дебаты.
Читайте также:
Трамп вызвал Байдена на дебаты
Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей
Александр Климов