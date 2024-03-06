Трамп вызвал Байдена на дебаты

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Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Trurh Social пригласил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на дебаты.
«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», – заявил политик.
6 марта Трамп и Байден синхронно выиграли праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на президентский пост от своих партий.
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Александр Климов