Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей

Фото: сайт Кремля
Во вторник, 5 марта, Дональд Трамп одержал убедительную победу на внутрипартийных первичных выборах (праймериз) в большинстве штатов. По итогам «супервторника» бывший президент США назвал этот день «прекрасным и воодушевляющим».
Предварительные внутрипартийные выборы у республиканцев завершатся в июне. Затем в июле пройдет съезд партии, на котором будет названо имя кандидата на пост президента. Что касается демократов, то там никакой интриги нет, так как действующий президент Джозеф Байден является единственным претендентом на кресло в Белом доме.
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Александр Бойцов