Бывший советник Пентагона отметил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»

Фото: iStock/pedrosala
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. допустил, что к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» причастны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британская разведка MI6.
Эксперт заявил, что нападавшие могут быть «напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины». При этом он не привел никаких доказательств своего утверждения.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают террористическую атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл».
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
Захарова прокомментировала заявления Зеленского о теракте в «Крокусе»
Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»
Байден отказался звонить Путину на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – отметил Макгрегор.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
Захарова прокомментировала заявления Зеленского о теракте в «Крокусе»
Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»
Байден отказался звонить Путину на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
Александр Климов