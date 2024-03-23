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Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 19:37
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Соединённые Штаты решительно осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле», с таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события», — говорится в официальном заявлении Блинкена.

Американский госсекретарь также выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим в теракте.


Напомним, вечером 22 марта на концертной площадке в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт российской рок-группы «Пикник». В зале собрались около шести тысяч человек, когда в него ворвались вооружённые террористы, открывшие стрельбу по людям. После перестрелки боевики устроили пожар, который полностью уничтожил концертную площадку.

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#сша
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Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания
23 марта 2024, 19:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО.
Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Теперь уголовные дела лиц, призванных на службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ, будут приостановлены на основании награждения этих граждан государственной наградой, увольнения их со службы по состоянию здоровья, возрасту или окончания спецоперации, периода мобилизации или отмены военного положения.

В документе идёт речь о гражданах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, конституционного строя, безопасности государства, а также причастные к террористическим актам, не подпадают под действие этого закона.

Командование воинских частей будет вести контроль за поведением таких граждан. В случае, если в период прохождения службы, они совершат новое преступление, суд назначит им наказание с учётом ранее вынесенного приговора.

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#владимир путин
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#уголовное дело
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Филиппо призвал расследовать связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо призвал в социальной сети X провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в «Крокус Сити Холле».
Филиппо также поднял вопрос о том, на какие реальные цели Европа отправляет миллиарды долларов помощи. По мнению политика, французский лидер Эммануэль Макрон слишком ​долго оттягивал свои заявления о случившемся теракте.

Филиппо добавил, что скорее всего, Макрон желает скрыть правду от мирового сообщества о том, кто действительно причастен к теракту.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#мчс
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#украина
#макрон
#рф
#крокус сити холл
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«Пытаются перестраховаться»: В РАН обратили внимание на реакцию Киева на теракт
Варфоломеев объяснил быструю реакцию Киева на теракт попыткой перестраховаться
23 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/alzay

Киев быстро отреагировал на террористический акт в «Крокус сити Холле», что говорит о попытках украинских властей перестраховаться, с таким заявлением выступил кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, киевский режим пытается сделать всё возможное, чтобы нанести максимальный ущерб России. Однако, действия украинских властей зачастую выходят за рамки возможностей, согласованных с западными союзниками.

«На самом деле тут пока сложно окончательно утверждать. Но наиболее адекватная версия — это то, что украинская сторона решила перестраховаться», — заявил Варфоломеев.

Вечером 22 марта, сразу после первых официальных сообщений о теракте, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с заявлением о непричастности Киева к происходящему в «Крокусе».

Напомним, в настоящий момент известно о 133 погибших. При этом, более сотни человек находятся в больнице, из-под завалов разрушенного концертного зала продолжают извлекать трупы.

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#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Экс-сотрудник ЦРУ: РФ усилит удары, если причастность Киева к теракту подтвердят
23 марта 2024, 17:14

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории. Об этом сообщает Dialogue works.
Джонсон отметил, что на причастность киевского режима к теракту указывает недавнее заявление о том, что Штаты «разочарованы несанкционированными вопиющими действиями» Киева в отношении РФ. По мнению бывшего аналитика, эта информация сигнализирует о том, что украинцы не слушаются ЦРУ и выполняют собственные намеренные действия.

Джонсон подчеркнул, что такое положение вещей объяснимо, так как Вашингтон не «сажал этих людей на цепь и не приставлял оружие». Эксперт добавил, что в основном это добровольное сотрудничество.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#украина
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Путин призвал не дать стоявшим за атакой на «Крокус» совершить новые теракты
23 марта 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время главное не дать тем, кто стоял за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», совершить новые преступления. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава российского государства отметил, что в Москве и Московской области, а также во всех регионах РФ введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Путин назвал все произошедшее кровавым и варварским терактом.

В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Путин выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
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Украина подготовила «окно» для террористов из «Крокуса», заявил Путин
23 марта 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

Украина, по предварительным данным, подготовила «окно» для перехода террористов за границу. Об этом в обращении к гражданам сообщил президент России Владимир Путин.
Ранее ФСБ сообщала, что террористы пытались покинуть страну через российско-украинскую границу. Их задержали в Брянской области.

Он подчеркнул, что произошедшее накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холле» – это «кровавый и варварский теракт».

Следственные и правоохранительные органы установят все детали этого террористического акта.

Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Во многих регионах России в связи с трагедией были отменены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия. На билбордах и электронных экранах появились надписи с соболезнованиями.

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#владимир путин
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#украина
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#крокус сити холл
#теракт
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Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:00

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать ни в чём неповинных людей. После этого террористы устроили пожар в «Крокусе».

В настоящий момент известно о 143 погибших, более ста человек находятся в больницах, некоторых в крайне тяжёлом состоянии.

Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым и варварским терактом». Глава РФ заявил, что все причастные к произошедшему в «Крокусе» будут найдены и понесут справедливое наказание.

24 марта Путин объявил днём общенационального траура.

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Путин: всем пострадавшим при теракте в «Крокусе» окажут помощь
#владимир путин
#крокус сити холл
#теракт
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Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Глава государства выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Путин также отметил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут наказаны.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#теракт
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#владимир путин
#президент
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Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
23 марта 2024, 15:44

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все возможное, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава государства также поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые оказывали помощь.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холл» российский лидер Владимир Путин назначил 24 марта днём общенационального траура.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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