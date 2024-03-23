Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»

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Соединённые Штаты решительно осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле», с таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события», — говорится в официальном заявлении Блинкена.
Американский госсекретарь также выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим в теракте.
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