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Захарова прокомментировала заявления Зеленского о теракте в «Крокусе»

Захарова: Обвинения Зеленского после теракта саморазболачительны
24 марта 2024, 00:36
Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский стал единственным главой государства, который обвинил Россию в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, слова Зеленского разоблачают его.

«На воре и шапка горит», – отметила дипломат.


Также она подчеркнула, что слова украинского президента погубили его так, как не может погубить никакое проклятие.

Ранее Захарова назвала Украину центром терроризма и отметила, что она уже десять лет является центром терроризма в руках Запада.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#теракт
#крокус сити холл
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Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске
Кадыров: враги России пытаются воспользоваться национальным вопросом
24 марта 2024, 01:03

Фото: сайт Кремля

Враги России пытаются использовать национальный вопрос, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию, высказался глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, «есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности», играют на эмоциях людей и используют фашистские методы.

Кадыров отметил, что у России есть опыт борьбы с неонацизмом и что в стране нет препятствий для подавления националистических проявлений.

«С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации. Так что давайте благоразумно смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб», – заключил глава Чечни.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#рамзан кадыров
#чечня
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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МИД раскритиковал Киев за «пляску на костях»
МИД: Киев «пляшет на костях», пока люди со всего мира соболезнуют
24 марта 2024, 01:02

Фото: iStock/DmyTo

В то время как люди во всем мире выражают поддержку России и осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта, киевские пропагандисты «пляшут на костях», заявил российский МИД на своем Telegram-канале.
В МИД отметили, что на официальную страницу министерства в социальных сетях стали поступать десятки сообщений с выражением поддержки и солидарности с Россией.

«На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях, люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования , а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский стал единственным главой государства, упомянувшим якобы причастность России к трагедии в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что слова Зеленского разоблачили его самого.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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Бывший советник Пентагона отметил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»

Захарова прокомментировала заявления Зеленского о теракте в «Крокусе»
#мид рф
#киев
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Бывший советник Пентагона отметил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ замешаны в теракте в «Крокусе»
24 марта 2024, 00:45

Фото: iStock/pedrosala

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. допустил, что к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» причастны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британская разведка MI6.
Эксперт заявил, что нападавшие могут быть «напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины». При этом он не привел никаких доказательств своего утверждения.

«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – отметил Макгрегор.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают террористическую атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#сша
#теракт
#великобритания
#красногорск
#крокус сити холл
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Абхазия объявила 24 марта днем траура
Глава Абхазии Бжания: объявил 24 марта днем траура
24 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/Boris Ipatov

Глава Абхазии Аслан Бжания принял решение объявить 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу представителя.
Таким образом, президент Бжания выразил солидарность с Россией.

Ранее правительство Никарагуа объявило 24 марта днем национального траура. Власти страны объявили, что отвергают и осуждают теракт в «Крокус Сити Холле».

Аналогичное решение приняла Республика Сербская.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#сербия
#президент
#теракт
#террористы
#крокус сити холл
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«Не могут согласовать общую версию»: Захарова – о словах США и Украины по поводу теракта
Захарова: США и Украины не могут согласовать общую версию по теракту в Красногорске
24 марта 2024, 00:12

Фото: Пресс-служба МИД России

Украина и США не смогли прийти к единому мнению о том, кто несет ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Белый дом возлагает ответственность за трагедию на «Исламское государство»*, а Киев утверждает, что к этому причастна Россия. По словам дипломата, американская и украинская стороны запутались.

«Даже не могут согласовать общую версию», – указала она.

Ранее США о решительном осуждении теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#мид рф
#украина
#сша
#теракт
#крокус сити холл
#красногорск
#московская область
#мария захарова
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МИД Германии на русском языке выразил соболезнования после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 21:37

Фото: iStock/arsenisspyros

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
В англоязычном аккаунте ведомства в соцсети Х появилось сообщение на русском языке. В нём выражаются соболезнования россиянам в связи с трагедией, которая накануне произошла в Подмосковье.

В МИД подчеркнули, что осуждают террор, независимо от того, где он произошёл.

По последним опубликованным СК РФ данным, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в концертном зале.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

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#мид
#германия
#соболезнования
#теракт
#крокус сити холл
#подмосковье
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Латвия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле»
Посольство РФ: Латвия не осудила теракт, а значит может знать его организаторов
23 марта 2024, 20:46

Фото: iStock/william87

Власти Латвии не выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», что наводит на мысль о том, что Рига занет организаторов расправы над россиянами и одобряет её. Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство России в Латвии.
Большое число государств, включая страны НАТО, выразили соболезнования семьям погибших и решительно осудили произошедший накануне теракт.

По последним данным от СК РФ, число погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске возросло до 133 человек. Ещё 140 посетителей концертного зала пострадали, они находятся в больницах Москвы и области.

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#латвия
#теракт
#россия
#соболезнования
#посольство
#политика
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Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ
23 марта 2024, 20:07

Фото: iStock/yuelan

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что мир должен осудить преступление в «Крокус Сити Холле в полной мере, так как это является заказным терактом против России, передает Первый канал.
Кнайсль выразила глубокие сожаления касательно того факта, что «в Евросоюзе многие видные деятели не в полной мере осуждают данные террористические действия». По мнению бывшей главы МИД Австрии, теракт в «Крокусе» является хорошо спланированным и организованным актом.

Кнайсль добавила, что это преступление имеет политические основания за спиной, что абсолютно точно демонстрирует действия против конкретной страны.

Ранее похожую точку зрения высказал лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Он считает, что необходимо провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в «Крокус Сити Холле».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#австрия
#теракт
#россия
#преступление
#данные
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Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 19:37

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Соединённые Штаты решительно осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле», с таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события», — говорится в официальном заявлении Блинкена.

Американский госсекретарь также выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим в теракте.

Напомним, вечером 22 марта на концертной площадке в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт российской рок-группы «Пикник». В зале собрались около шести тысяч человек, когда в него ворвались вооружённые террористы, открывшие стрельбу по людям. После перестрелки боевики устроили пожар, который полностью уничтожил концертную площадку.

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#сша
#крокус сити холл
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