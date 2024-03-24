Захарова прокомментировала заявления Зеленского о теракте в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский стал единственным главой государства, который обвинил Россию в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, слова Зеленского разоблачают его.
Также она подчеркнула, что слова украинского президента погубили его так, как не может погубить никакое проклятие.
Ранее Захарова назвала Украину центром терроризма и отметила, что она уже десять лет является центром терроризма в руках Запада.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«На воре и шапка горит», – отметила дипломат.
Ранее Захарова назвала Украину центром терроризма и отметила, что она уже десять лет является центром терроризма в руках Запада.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов