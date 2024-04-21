Блинкен пригрозит КНР санкциями за поддержку российского военпрома

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозит Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса России при поездке в КНР. Об этом пишет Financial Times.
Политик посетит КНР с визитом 24-26 апреля. В рамках своего визита Блинкен также обсудит с китайской стороной кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море.
По словам Блинкена, Вашингтон предпримет карательные меры, если «Пекин не прекратит отправлять РФ технологии, связанные с оружием». Согласно информации источника, речь идет о санкциях против финансовых институтов и банков Китая, которые могут потерять доступ к американской финансовой системе.
Напомним, в стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, ранее сообщалось об увеличении риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай.
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Екатерина Коршунова