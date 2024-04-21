Лидеры Канады и Польши договорились продолжать помогать Украине

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в рамках личной встречи обсудили дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьера Канады.
Встреча лидеров государств прошла на базе канадских военных сил Эскимальт. Политики подтвердили свою «неизменную поддержку» Киева.
Трюдо и Дуда также обсудили способы для продолжения помощи украинской армии. В рамках встречи дипломатические усилия президента Украины Владимира Зеленского для завершения украинского конфликта были одобрены.
Трюдо и Дуда отметили свою приверженность усилению трансатлантической безопасности,а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.
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