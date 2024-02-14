Лавров описал перспективы переговоров с Западом по вопросу Украины

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Если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров указал, что США демонстрируют политику экспансии и попытки сохранить дряхлеющую гегемонию не только на Украине, но и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Глава российского МИД подчеркнул, что, вопреки враждебной линии коллективного Запада, Россия в своей внешней политике будет придерживаться суверенной линии, служащей национальным интересам, а также развитию стратегического сотрудничества со странами Глобального Юга и формированию многополярного мира.
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