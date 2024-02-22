Лавров обратил внимание на «остервенение» Запада из-за интервью Путина Карлсону

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе с «остервенением» воспринимают то, что президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. С таким заявлением он выступил на министерской встрече G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.
Дипломат акцентировал внимание на двойных стандартах Запада и его готовности принести дипломатию в жертву конфронтациям, «гибридным войнам» и стремлению нанести стратегическое поражение своим соперникам.
Министр заявил, что Запад подрывает «базовые устои» и что «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление». По его словам, в настоящее время попираются такие правовые нормы, как «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела» и право народов на самоопределение.
Западные страны стремятся замаскировать свое стремление к суверенитету красивыми лозунгами, указал Лавров. Также он добавил, что Запад делит мир на «цветущий сад» и «джунгли», продвигая «узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы» вместо построения «архитектуры», ориентированной на ООН.
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Министр заявил, что Запад подрывает «базовые устои» и что «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление». По его словам, в настоящее время попираются такие правовые нормы, как «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела» и право народов на самоопределение.
«По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – заключил глава российской дипломатии.
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Александр Климов