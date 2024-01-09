Блинкен: Поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования кризиса

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты полагают, что поданный ЮАР в Международный суд ООН иск к Израилю за его действия в секторе Газа отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве.
«Подача иска против Израиля в Международный суд [ООН] отвлекает мир от всех этих важных усилий», — сказал американский госсекретарь.
Недавно МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Дипломатам отправили телеграммы, в которых указано, что решение ООН будет иметь серьезные последствия для страны.
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Екатерина Коршунова