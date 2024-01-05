МИД ФРГ: утверждение о том, что Израиль осуществляет геноцид в Газе, неверно

Фото: iStock/e-crow
Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. Об этом Фишер сообщил в ходе пресс-конференции кабмина, комментируя иск ЮАР.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Читайте также:
Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч
Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху
Вашингтон разрабатывает план на случай тотальной войны на Ближнем Востоке
Екатерина Коршунова