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В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

Дипломат от Палестины Мансур: в секторе Газе убили один процент населения
09 января 2024, 20:13
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что в секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек. Об этом Мансур сообщил на заседании ГА ООН.

По словам наблюдателя, в настоящее время убит один процент палестинского населения. Мансур отметил, что три процента палестинцев в секторе Газа ранены, что эквивалентно десяти миллионам граждан США.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Россиянина избили на глазах у беременной жены из-за замечания о ценах в магазине
В ТЦ Петербурга мужчину с беременной супругой избили из-за замечания о ценах
09 января 2024, 21:00

Фото: iStock/globalmoments

Сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Континент» в Санкт-Петербурге избили мужчину на глазах его беременной жены из-за замечания о ценах на игрушки. Об этом сообщает 78.ru.
Сообщается, что происшествие случилось в одном из магазинов, расположенных в торговом центре. По словам семейной пары, они хотели приобрести игрушки племяннице, однако стоимость, указанная на ценнике, не совпадала с реальной, разница составила более тысячи рублей.

Мужчина попросил вызвать администратора, однако получил агрессивный ответ. После чего молодые люди заявили, что купят товар только по указанной на ценнике стоимости, что не понравилось кассиру, которая устроила скандал.

Позже мужчине и его беременной жене удалось выйти из отдела. В этот момент на него набросился один из сотрудников и устроил драку.

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В Краснодарском крае проверят школу, в которой ученик нарядился в Снегурочку
09 января 2024, 20:20

Фото: iStock/tiero

В Краснодарском крае проверят школу, в которой ученик нарядился в Снегурочку на новогоднее представление, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, видеоролик с новогодним представлением из школы №2 Динского района Краснодарского края попал в сеть, где многие оказались крайне недовольны увиденным.

На кадрах старшеклассники из команды КВН показывают классическое новогоднее представление с Дедом Морозом. Однако, в определённый момент, его внучка Снегурочка снимает с себя шапку с косой и оказывается парнем. Переодетый в Снегурочку подросток также станцевал вокруг посоха Деда Мороза.

Жалоба неравнодушных жителей дошла и до управления образования района. Теперь они будут проверять, нет ли в новогоднем выступлении пропаганды ЛГБТ*.

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*Экстремистская организация, запрещенная в России
#лгбт
#квн
#краснодарский край
#снегурочка
#подростки
#проверка
#новый год
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В Свердловской области наказали силовика за комментарий об избитой девочке
09 января 2024, 20:06

Фото: iStock/dusanpetkovic

Полковника полиции из Свердловской области привлекли к дисциплинарной ответственности за неуместный комментарий об избитой девочке, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.
Напомним, ранее двое братьев-пятиклассников из Нижнего Тагила избили возле школы двух сверстников — мальчика и девочку. В результате избиения, девочка, которая, к тому же, является сиротой, была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

После происшествия в местных социальных сетях поднялась волна возмущения. В это время полковник полиции города Тарас Булгаков прокомментировал инцидент следующим образом — «раздули из ничего».

«Любой человек в погонах, в независимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность. Данный случай является тому подтверждением», — прокомментировал ситуацию Горелых.

По его словам, Булгаков был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.

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#школа
#избиение
#мвд
#травма
#полиция
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МВД: В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа двумя подростками
09 января 2024, 19:56

Фото: iStock/Animaflora

В отношении двоих подростков, которые подожгли релейный шкаф в Московской области, возбудили уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Напомним, неисправность релейного шкафа заметили сотрудники железной дороге на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что оборудование было подожжено.

Двух подозреваемых оперативно задержали — ими оказались подростки 2006 и 2008 года рождения. Сами задержанные сообщили, что решились на поджог ради денежного вознаграждения, которое им пообещал неизвестный в мессенджере.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о преступлении против безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
#мвд
#поджог
#подростки
#уголовное дело
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На Украине задержали четверых подростков за поджоги релейных шкафов под Киевом
09 января 2024, 19:36

Фото: iStock/Rawf8

На Украине задержали четверых подростков, которые уничтожали релейные шкафы под Киевом по заданию кураторов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, задержанным подросткам от 14 до 19 лет. Как рассказали они сами, они поджигали релейные по заданию из «Телеграма». За качественное выполнение поджогов им обещали заплатить деньги.

В результате, испорченные подростками шкафы затормозили движение в Киевской области.

В настоящий момент двое жителей Барисполя 14 и 16 лет находятся в следственном изоляторе. Всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее шестиклассник из Москвы подбил школьников поджечь релейный шкаф, пообещав им 15 тысяч рублей.

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#украина
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#поджог
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#подростки
#сизо
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РИА: Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
09 января 2024, 19:22

Фото: iStock/A_N

В паре кварталах от Белого дома в Вашингтоне открыли стрельбу, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной полиции.
Собеседник агентства сообщил, что стрельба произошла около 05:00 утра (13:00 по московскому времени) на «K Street», которая находится в паре кварталов от Белого дома.

«Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве», — прокомментировал ситуацию в американской полиции. Он также подчеркнул, что этот мужчина скончался в больнице.

Ранее стрельбу открыли на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе штат Калифорния. В результате, два человека погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести.

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#стрельба
#полиция
#сша
#белый дом
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В московском метро пассажира ранили ножом
09 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto/hank5

В московском метро на мужчину напали с ножом.
РЕН ТВ пишет, что двое пассажиров что-то не поделили в вестибюле станции «Саларьево» (Сокольническая линия). Во время конфликта один из них достал нож и ранил оппонента.

Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.

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#москва
#новости
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Покойного телепроповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии
09 января 2024, 19:08

Фото: iStock/Wirestock

Известного нигерийского проповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии и истязательстве бывших прихожанок, об этом сообщает Би-би-си.
Журналисты Би-би-си на протяжении двух лет проводили своё собственное расследование и смогли установить более 20 предполагаемых жертв Джошуа.

Проповедник основал «Синагогу церкви всех народов» (Synagogue Church of All Nations, SCOAN) в нигерийском городе ​Лагос. Организация стала одной из самых влиятельных в стране. Сообщалось о, якобы, ​задокументированных случаях чудесного исцеления прихожан SCOAN.

​В 2021 год Джошуа скончался, после чего его бывшие прихожанки из разных стран мира начали сообщать о том, что проповедник насиловал их и истязал.

«Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи», - рассказала одна из бывших последовательниц Джошуа, которой, по её словам, пять раз приходилось делать аборты.

Суммарно журналистам удалось собрать свидетельства от 25 женщин, которые утверждают о насилии со стороны ​одного из самых известных нигерийских проповедников.

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#расследование
#африка
#насилие
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В Тюмени задержаны все участников избиения ветерана СВО
09 января 2024, 19:08

Фото: iStock/Yingko

В Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.

В телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, где несколько парней избивают лежащего мужчину. В комментарии к публикации жена пострадавшего пояснила, что ее супруг, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила людям, за что и был избит.

«Задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Все участники драки сейчас находятся в отделении полиции.

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