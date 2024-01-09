В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

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Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что в секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек. Об этом Мансур сообщил на заседании ГА ООН.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Екатерина Коршунова