Блинкен поставил Греции жесткий ультиматум по Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом потребовал от него очередных поставок вооружения для Украины. Об этом пишет новостной портал Newsbreak.
Мицотакис принимал Блинкена в своем родовом доме в Ханье на Крите 6 января. По итогам встречи пресс-служба Мицотакиса сообщила, что политики обсудили события на Украине, а Блинкен в свою очередь выразил благодарность Греции за поддержку киевского режима.
Однако, предполагается, что речь идет о шантаже. По информации портала, Греция и также уже отдала Украине все свое вооружение, пожертвовав национальной обороной. Таким образом, издание утверждает, что, если Мицотакис пойдет на поводу у Блинкена, то нанесет тем самым сильнейший ущерб греческим интересам.
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«К сожалению, есть худшее развитие событий от визита Блинкена. Согласно информации, госсекретарь США во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал, чтобы Греция отправила Украине новые системы вооружения. Он даже поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова