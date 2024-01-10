В США заявили, что главные враги американцев сидят в Белом доме

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х опубликовал пост, в котором указал на главных врагов американцев.
«Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Москве или Пекине, а в Белом доме», — уверен Макгрегор.
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