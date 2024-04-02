Блинкен: США не поддерживают удары Киева по территории России

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Администрация Белого дома не поддерживает атаки Украины объектов на территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
На встрече американского госсекретаря и главы МИД Франции обсуждались меры по предотвращению передачи России вооружений и материалов для её оборонно-промышленного комплекса со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. По словам Блинкена, это представляет собой угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности в целом.
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Александр Бойцов