«Крайне важный момент»: Блинкен призвал Запад усилить помощь Украине

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Киев переживает критически важный момент, ему необходима срочная помощь Запада, передает Reuters слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Абсолютно необходимо, чтобы украинцы получали то, что им нужно, чтобы дальше защищаться, особенно артиллерийские боеприпасы и ПВО», — сказал Блинкен во время визита во Францию, подчеркнув, что Украина переживает критический момент в конфликте с Москвой.Поэтому запрос о дополнительном бюджете, с которым президент Штатов Джо Байден обратился к Конгрессу, должен быть одобрен как можно скорее, подчеркнул Блинкен. Речь идет о дополнительном финансировании Киева в размере 60 миллиардов долларов.
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